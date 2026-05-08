Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
НА ЖИВО: Първият етап от Джиро д'Италия 2026
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

ЦСКА почете паметта на легендата Георги Димитров-Джеки пет години след кончината му

"Червените“ почетоха 5 години от кончината на легендарния защитник и бивш капитан на тима

ЦСКА отбеляза петата годишнина от кончината на една от най-емблематичните фигури в своята история и в българския футбол - Георги Димитров-Джеки.

Роден на 14 януари 1959 година в село Гледачево, Димитров започва професионалния си път в Берое, но още в началото на кариерата си преминава в ЦСКА, където се превръща в лидер и символ на отбора. С "червените“ той записва 314 мача и 41 гола във всички турнири, оставяйки траен отпечатък в клубната история.

С екипа на столичния гранд защитникът печели пет шампионски титли на България, четири национални купи, три пъти Купата на Съветската армия и веднъж Суперкупата на страната. На международната сцена Димитров е част от едни от най-големите успехи на ЦСКА – четвъртфинал в Купата на европейските шампиони през сезон 1980/81, полуфинал в същия турнир година по-късно и полуфинал в КНК през 1988/89.

През 1985 година той е отличен като "Футболист №1 на България“, а с националния отбор участва на Световното първенство в Мексико през 1986 година.

От клуба отдадоха почит към своята легенда с емоционално послание:

"Железният Георги Димитров винаги ще е пример за мъжество, дух, чест и достойнство на терена и извън него. Легендата за Джеки ще живее вечно! Поклон пред паметта му! Завинаги в сърцата ни!“

Илиян Филипов: Ботев ще бъде по-силен и ще се бори за Европа
Берое остана без лиценз за Първа лига
Черно море Тича ще домакинства в Шумен за полуфиналите срещу Балкан
Лудогорец и Левски постигнаха договорка за разпределението на Сектор "Г" за двубоя в събота
Хулио Веласкес: Много съм благодарен на футболистите, от първия ден показаха невероятна отдаденост
Важен дуел между ЦСКА 1948 и ЦСКА приковава вниманието
Важен дуел между ЦСКА 1948 и ЦСКА приковава вниманието Важен дуел между ЦСКА 1948 и ЦСКА приковава вниманието
