ЦСКА почете паметта на легендата Георги Димитров-Джеки пет години след кончината му

ЦСКА отбеляза петата годишнина от кончината на една от най-емблематичните фигури в своята история и в българския футбол - Георги Димитров-Джеки.

Роден на 14 януари 1959 година в село Гледачево, Димитров започва професионалния си път в Берое, но още в началото на кариерата си преминава в ЦСКА, където се превръща в лидер и символ на отбора. С "червените“ той записва 314 мача и 41 гола във всички турнири, оставяйки траен отпечатък в клубната история.

С екипа на столичния гранд защитникът печели пет шампионски титли на България, четири национални купи, три пъти Купата на Съветската армия и веднъж Суперкупата на страната. На международната сцена Димитров е част от едни от най-големите успехи на ЦСКА – четвъртфинал в Купата на европейските шампиони през сезон 1980/81, полуфинал в същия турнир година по-късно и полуфинал в КНК през 1988/89.

През 1985 година той е отличен като "Футболист №1 на България“, а с националния отбор участва на Световното първенство в Мексико през 1986 година.

От клуба отдадоха почит към своята легенда с емоционално послание: