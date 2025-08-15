Берое подсили подкошието с 208-сантиметров американец

Мъжкият баскетболен отбор на Берое (Стара Загора) привлече четвърто ново чуждестранно попълнение. Това е американският център Карсън Башам, който бе представен в официалната страница на клуба в платформата Фейсбук.

Башам е висок 208 сантиметра и е играл в колежите Peperdine University и Northern Arizona University.

През октомври 2024 година той подписва първия си професионален договор с грузинския ТСУ Тбилиси. Записва 31 мача със средни показатели от 10.6 точки, 6.9 борби, 1.5 асистенции и 1.6 чадъра. За последно е бил част от мексиканския Сантос.

"Добре дошъл в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип", написаха от Берое при представянето на баскетболиста.

Останалите три чуждестранни нови попълнения в тима са също американци - Айзък Джесъп, Дешон Парсънс и Дариъс Куизенбери.