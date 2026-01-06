Берое привлече американка

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Баскетболистката е на 37 години и е висока 185 см.

Корин Кембъл
Снимка: БК Берое
Берое привлече в състава си Корин Кембъл, съобщиха от клуба.

Американката е на 37 години и е висока 185 см. Завършва университета на Западна Вирджиния, а преди това е била и в този на Минесота.

Професионалната й кариера е доста богата, преминавайки през Румъния, Финландия, Чехия, Португалия, Германия, Гърция, Австралия, Испания, Швеция, Швейцария, Исландия. За последно играе в Шарях и става шампион на Обединените Арабски Емирства. Със своите средни показатели от 25.4 точки и 14.2 борби, печели наградите за МВП на редовния сезон и финалите, както и за най-добър реализатор.

„Добре дошла в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!“, написаха от клуба.

