Берое привлече американка

Берое привлече в състава си Корин Кембъл, съобщиха от клуба.

Американката е на 37 години и е висока 185 см. Завършва университета на Западна Вирджиния, а преди това е била и в този на Минесота.

Професионалната й кариера е доста богата, преминавайки през Румъния, Финландия, Чехия, Португалия, Германия, Гърция, Австралия, Испания, Швеция, Швейцария, Исландия. За последно играе в Шарях и става шампион на Обединените Арабски Емирства. Със своите средни показатели от 25.4 точки и 14.2 борби, печели наградите за МВП на редовния сезон и финалите, както и за най-добър реализатор.