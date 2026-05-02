Берое разгроми Славия и се измъкна от опасната зона

Берое постигна категорична победа с 3:0 над Славия в среща от 32-рия кръг на Първа лига, играна в Стара Загора. Успехът позволи на домакините да се измъкнат от зоната на изпадащите, поне временно.

Старозагорци удариха още с първата си атака – още в първата минута Хуан Пинеда се възползва от центриране на Тижан Сона и откри резултата от непосредствена близост. Домакините продължиха да диктуват темпото, като бяха близо до второ попадение чрез Станислав Йовков и Факундо Константини.

Славия също имаше своите шансове, но Артур Мота се намеси решително при изстрели на Емил Стоев, а в края на първата част Янис Гермуш пропусна от добра позиция.

Малко след почивката Берое стигна до втори гол след куриозна ситуация. Исмаел Ферер центрира в наказателното поле, където неразбирателство между Диего Фераресо и вратаря Леви Нтумба доведе до попадение за 2:0.

До края гостите опитаха да реагират, но не успяха да намерят точния мерник. В добавеното време Факундо Константини сложи точка на спора с впечатляващ удар от дистанция за крайното 3:0.

След успеха Берое събра 29 точки и се изкачи на 12-ото място в класирането, докато Славия остава десети с 40 пункта.

В следващия кръг Берое приема Монтана, а Славия ще бъде домакин на Септември София.