Берое с безценен успех в битката за оцеляване

Берое постигна изключително важна победа в битката за оцеляване, след като се наложи с 1:0 като гост на Добруджа в мач от 34-ия кръг на българското първенство. Успехът изкачи старозагорци над опасната зона на 12-о място с 33 точки, докато Добруджа остава предпоследен с 27 и продължава негативната си серия.

Единствения гол в срещата падна в 75-ата минута и бе дело на резервата Йесид Валбуена, който завърши отлично организирана контраатака на гостите.

Двубоят започна с по-активна игра на домакините, които създадоха няколко опасности пред вратата на Артур да Мота. Бубакар Ане и Валду Те бяха най-деятелни за Добруджа, но стражът на Берое се намеси сигурно.

Гостите от Стара Загора отговориха с опасен далечен удар на Стефан Гаврилов, който премина съвсем близо до вратата.

След почивката играта беше равностойна и изпълнена с битка в средата на терена. Берое чакаше своите шансове на контраатака и именно така стигна до победния гол. Артур да Мота започна бърза атака с дълго подаване, Исмаел Ферер напредна и комбинира с Марко Боргнино, който подаде успоредно на Йесид Валбуена за лесно попадение на празна врата.

До края Добруджа натисна в търсене на изравнителен гол, но защитата на Берое удържа ценния успех.