БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Чете се за: 01:35 мин.
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Чете се за: 02:17 мин.
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Чете се за: 01:27 мин.
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Чете се за: 01:20 мин.
Втора етапна победа за Пол Мание
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Берое с безценен успех в битката за оцеляване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Единствения гол в срещата падна в 75-ата минута и бе дело на резервата Йесид Валбуена, който завърши отлично организирана контраатака на гостите.

Добруджа – Берое
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Берое постигна изключително важна победа в битката за оцеляване, след като се наложи с 1:0 като гост на Добруджа в мач от 34-ия кръг на българското първенство. Успехът изкачи старозагорци над опасната зона на 12-о място с 33 точки, докато Добруджа остава предпоследен с 27 и продължава негативната си серия.

Единствения гол в срещата падна в 75-ата минута и бе дело на резервата Йесид Валбуена, който завърши отлично организирана контраатака на гостите.

Двубоят започна с по-активна игра на домакините, които създадоха няколко опасности пред вратата на Артур да Мота. Бубакар Ане и Валду Те бяха най-деятелни за Добруджа, но стражът на Берое се намеси сигурно.

Гостите от Стара Загора отговориха с опасен далечен удар на Стефан Гаврилов, който премина съвсем близо до вратата.

След почивката играта беше равностойна и изпълнена с битка в средата на терена. Берое чакаше своите шансове на контраатака и именно така стигна до победния гол. Артур да Мота започна бърза атака с дълго подаване, Исмаел Ферер напредна и комбинира с Марко Боргнино, който подаде успоредно на Йесид Валбуена за лесно попадение на празна врата.

До края Добруджа натисна в търсене на изравнителен гол, но защитата на Берое удържа ценния успех.

Свързани статии:

Първа лига: Добруджа – Берое (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Добруджа – Берое (ГАЛЕРИЯ)
Гостите си тръгнаха с три точки.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ПФК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
2
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
3
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
4
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението
5
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата и новото правителство
6
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
3
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
4
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Български футбол

Първа лига: Добруджа – Берое (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Добруджа – Берое (ГАЛЕРИЯ)
Късен гол донесе точка на Ботев Враца в домакинството на Септември София Късен гол донесе точка на Ботев Враца в домакинството на Септември София
Чете се за: 01:27 мин.
Спартак Варна пречупи Славия и се отдалечи от зоната на изпадащите Спартак Варна пречупи Славия и се отдалечи от зоната на изпадащите
Чете се за: 03:45 мин.
Първа лига: Спартак Варна - Славия 2:1 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - Славия 2:1 (ГАЛЕРИЯ)
Радослав Кирилов: Успяхме да направим нещо велико Радослав Кирилов: Успяхме да направим нещо велико
Чете се за: 00:47 мин.
Дарко Тасевски: Най-много се радвам за феновете Дарко Тасевски: Най-много се радвам за феновете
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро д’Италия у нас
България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Един от евакуираните френски пътници от Тенерифе е проявил симптоми на хантавирус Един от евакуираните френски пътници от Тенерифе е проявил симптоми на хантавирус
Чете се за: 00:45 мин.
По света
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ) DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Без лекар и аптека: Как се справят хората в малките населени места...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Ще си тръгнат ли американските военни от Германия? Баварското...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Президентът на Иран: Няма да водим преговори с наведена глава
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ