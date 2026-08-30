Берое се раздели с Владимир Манчев само след шест кръга

Берое се раздели със старши треньора Владимир Манчев само шест кръга след началото на сезона във Втора лига. От старозагорския клуб официално потвърдиха прекратяването на договорните отношения с бившия нападател, като посочиха различия относно бъдещото развитие на отбора като причина за решението.

Раздялата идва ден след равенството 2:2 при гостуването на Етър във Велико Търново. След първите шест кръга Берое заема шестото място в класирането с 10 точки и изостава само на три от лидера Фратрия.

Под ръководството на Манчев старозагорци записаха три победи, едно равенство и две поражения.

"ПФК Берое Стара Загора обявява прекратяването на договорните отношения с треньора на първия отбор Владимир Манчев. Решението е взето от клуба поради разлика в интересите относно развитието на отбора. Институцията стои над всеки отделен човек“, се казва в официалната позиция на клуба.

От Берое допълниха, че няма да се бавят с избора на наследник на Манчев и новият старши треньор трябва да бъде обявен в следващите часове.

Промяната на треньорския пост идва непосредствено преди следващия шампионатен двубой на старозагорци. На 3 септември Берое приема Монтана в среща между два от отборите, които през миналия сезон изпаднаха от елита.