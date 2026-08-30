Левски ще брани перфектния си старт срещу Ботев Пловдив

Три мача от Първа лига предстоят в неделя, 30 август.
Ботев Пловдив посреща Левски в един от най-интересните мачове от седмия кръг на Първа лига. Двубоят на „Колежа“ е в неделя от 19:00 часа.
„Канарите“ се намират в труден период, след като допуснаха две поредни поражения. Тимът на Станислав Генчев ще се опита да прекъсне негативната серия срещу лидера в класирането. Ботев има проблеми в офанзивен план, а новите попълнения все още не успяват да оправдаят очакванията. Трайно извън състава остава контузеният Тодор Неделев.
Левски влиза в срещата с пълен актив от точки в първенството. „Сините“ обаче претърпяха тежко поражение от АЕК с 0:4 през седмицата в плейофа за Шампионската лига. Столичани ще търсят бърза реакция на домашната сцена, като старши треньорът Хулио Веласкес вероятно ще направи промени в състава заради натоварената програма. Мустафа Сангаре и Акрам Бурас са извън сметките заради контузии.
Историята от последните срещи също е на страната на Левски. В последните 10 двубоя „сините“ са записали седем победи, докато Ботев има само един успех. Два мача са завършили наравно.
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По същото време във Варна Спартак ще приеме Лудогорец в друг двубой от кръга.
„Соколите“ започнаха сезона с актив от седем точки в първите си три срещи, но след това последваха три последователни поражения. Варненци загубиха от Ботев Пловдив, Левски и Септември, включително с тежкото 0:6 на „Герена“.
Лудогорец стартира кампанията с пет поредни победи, преди да запише равенство 1:1 със Славия в Разград. Шампионите играха с човек по-малко почти през целия мач след директния червен картон на Руан Секо.
От 21:15 часа ЦСКА ще е домакин на Черно море.
„Червените“ ще трябва да се съвземат бързо след отпадането от Лига Европа. ЦСКА загуби от ОФИ Крит с 0:2 в реванша и с общ резултат 0:5 приключи европейското си участие в турнира. Тимът на Христо Янев обаче ще продължи в Лигата на конференциите.
За домакините наказан е Каталин Иту, докато Анжело Мартино се завръща в групата. Асен Дончев пък ще бъде на разположение за варненци, а Александър Колев се очаква да бъде готов след паузата за националните отбори.
Черно море влиза в мача след първата си победа за сезона – 3:1 срещу Дунав. Варненци ще разчитат на физическа агресия и здрава битка в средата на терена, докато ЦСКА ще се стреми да наложи игровия си стил и да използва офанзивния си потенциал.