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Първа лига: Спартак Варна - Лудогорец 0:0 (ГАЛЕРИЯ)
от
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19:56, 30.08.2026
Спорт
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Копирано в клипборда
#Първа лига 2026/2027
#ПФК Спартак Варна
#ПФК Лудогорец
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