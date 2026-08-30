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Първа лига: Ботев Пловдив - Левски 1:2 (ГАЛЕРИЯ)
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20:05, 30.08.2026
Спорт
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#Първа лига 2026/2027
#ПФК Левски София
#ПФК Ботев Пловдив
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