БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Берое се раздели с втора американка в рамките на седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Тя изигра пет срещи в турнира Еврокъп и записа средни показатели от 13.2 точки, 7.4 борби, 1.6 асистенции.

Кайла Купър
Снимка: FIBA
Слушай новината

Женският баскетболен тим на Берое (Стара Загора) и Кайла Купър се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба на официалния си профил в социалните мрежи.

Американката подписа с отбора в средата на юни и изигра пет срещи в турнира Еврокъп. В тях тя записа средни показатели от 13.2 точки, 7.4 борби, 1.6 асистенции.

„БК Берое благодари на Кайла за съвместната работа и й пожелава успех в бъдеще“, добавиха от клуба от Стара Загора.

Преди по-малко от седмица Берое се раздели и с друга американка - Елизабет Елиът.

В последния си мач от груповата фаза на Еврокъп българският състав ще гостува на френския Вилньов д'Аск на 26 ноември. Преди това, на 22 ноември, старозагорки ще изиграят мача си като гост на Рилски спортист от втория кръг на българското баскетболно първенство при дамите.

#Кайла Купър #ЖБК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
4
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
5
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
6
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Български баскетбол

Александър Гавалюгов допринесе за нова победа на Санта Клара в САЩ
Александър Гавалюгов допринесе за нова победа на Санта Клара в САЩ
Женският национален отбор по баскетбол вярва в класирането си за Евро 2027 Женският национален отбор по баскетбол вярва в класирането си за Евро 2027
Чете се за: 02:05 мин.
Академик Бултекс 99 остави Шумен без аргументи Академик Бултекс 99 остави Шумен без аргументи
Чете се за: 03:00 мин.
Таня Гатева: Искам във всеки следващ мач отборът да развива своя потенциал Таня Гатева: Искам във всеки следващ мач отборът да развива своя потенциал
Чете се за: 02:50 мин.
Рокада! Росен Барчовски смени сърбин начело на Шумен Рокада! Росен Барчовски смени сърбин начело на Шумен
Чете се за: 03:32 мин.
Плеймейкърът Дий Бост попадна в разширения състав на Любомир Минчев за европейските предквалификации по баскетбол Плеймейкърът Дий Бост попадна в разширения състав на Любомир Минчев за европейските предквалификации по баскетбол
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява,...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ