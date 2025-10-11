БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Берое сломи съпротивата на Шумен в НБЛ

Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Старозагорският тим се измъкна в края срещи "жълто-зелените".

Берое сломи съпротивата на Шумен в НБЛ
Снимка: НБЛ
Берое Стара Загора остава непобеден през новия сезон в НБЛ. Баскетболистите на Даниел Клечков надделяха над Шумен с 83:78 в мач от втория кръг. В зала „Общинска“ мачът мина през множество амплитуди, но в края „зелено-белите“ измъкнаха успеха, който е втори поред в шампионата. Така старозагорският тим помрачи дебюта на Драган Костич начело на „жълто-зелените“.

В игра за тима от Стара Загора се завърна Айзък Джесъп.

Старозагорци имат на сметката си две победи. От своя страна отборът от Шумен изигра първи мач от началото на първенство, тъй като почиваше в първия кръг. На 19 октомври Берое ще има гостуване на Академик, а ден преди това Шумен ще стори същото, но на другия отбор от Пловдив – Академик.


Домакините стартираха по-силно в нападение и се озоваха в ролята на лидери за отрицателно време. Въпреки усилията на Андрия Блатанчич и Костадин Лазаров, които бяха замесени във всичко най-интересно за гостите, старозагорци аванс от 6 точки в края на дебютната част.

Милен Чолаков, Джейлън Бар и Баръш Мустафа помогнаха на шуменци да постигнат пълен обрат във втория период. Дариъс Куинсбери и Милен Захариев върнаха старозагорци в играта, но „жълто-зелените“ оформиха 39:37 на голямата почивка в своя полза.

Стартът на второто полувреме бе сравнително равностоен. Постепенно Дешон Парсънс взе нещата в свои ръце до голяма степен и почти собственоръчно помогна на „зелено-белите“ да се откъснат с 6 точки в края на предпоследната част.

Интригата бе на дневен ред и във финалната десетка. В края обаче тимът от Стара Загора наклони везните в своя полза и спечели.

Дешон Парсънс бе над всички за Берое с 15 точки и 8 борби. Дариъс Куинсбери приключи с 12 и 6 овладени под двата ринга топки.

Костадин Лазаров отговори за Шумен с 15 точки и 6 борби. Адрия Блатанчич наниза 11 точки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Берое Стара Загора #БК Шумен

