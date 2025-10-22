БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бертран Фурие бе награден за Играч №1 на 12-ия кръг в Първа лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Нападателят на Септември София коментира разликата между Николай Митов и Стамен Белчев.

Бертран Фурие Септември София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Не лягам и ставам с мисълта да стана голмайстор на шампионата. Имам голямо желание да съм победител в тази надпревара, но важното е отборът да играе добре и да побеждаваме. Ако продължавам да вкарвам – може и да завърша първи сред голмайсторите и ще бъда много щастлив. Това обяви футболистът на Септември София Бертран Фурие, който бе награден за Играч №1 на 12-ия кръг в Първа лига. За единствения гол при победата с 1:0 над Арда той получи 6 гласа от участвалите в анкетата на Пресклуба 18 футболни треньори и специалисти.

"Благодаря на всички, които са гласували за мен. През седмицата заедно с Бауренски тренирахме такива изпълнения на дузпи. На шега му казах, че може да го направя и вътрешно го вярвах. При такова изпълнение вратарят няма време да реагира. Срещу Арда предварително нямах намерение да изпълня така дузпата, но като застанах зад топката, реших, че мога да опитам. Бях уверен и съм щастлив, че вкарах гол, с който спечелихме", обясни нападателят.

На въпрос при кой треньор се е чувствал по добре – при Николай Митов или при Стамен Белчев, той отговори: „Благодаря на Николай Митов, че ми даде възможност да играя. Аз пропуснах половин сезон, защото при краткото ми завръщане в Камерун се разболях от малария и се лекувах почти два месеца. Не започнахме добре новия сезон, но вече се стабилизирахме и мисля, че можем да победим всеки отбор. При Стамен Белчев играем все по-добре и съм сигурен, че в края на шампионата ще се класираме по-напред, отколкото миналата година."

#Бертран Фурие #Първа лига 2025/2026 #ПФК Септември София

