Бертран Фурие: Искам да вкарвам срещу всички отбори

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Фурие дели първото място при реализаторите с Мамаду Диало от ЦСКА 1948.

Бертран Фурие
Снимка: БТА
Лидерът в класирането при голмайсторите на Първа лига, Бертран Фурие, има амбицията да се разпише срещу всички отбори в българското първенство, включително срещу шампиона Лудогорец. Двата отбора ще се срещнат на 23 ноември за първенството и на 13 декември за Купата на България.

Фурие, който пристигна в Септември миналото лято като свободен агент от френския Тулон, дели първото място при реализаторите с Мамаду Диало от ЦСКА 1948, като и двамата имат по 9 гола.

„Не се притеснявам за головете. Мога да вкарам три гола в един мач и да забравя за предишните, в които не съм отбелязал. Стига да се представям добре и да помагам на отбора, това е по-важно от вкарването на гол. Искам да вкарвам срещу всички отбори. Не съм отбелязвал срещу Лудогорец и се надявам в предстоящите ни мачове срещу тях да се разпиша“, сподели Фурие.

Французинът подчерта и колко важно е здравословното съперничество между нападателите: „Има много уважение между нас. Диало от ЦСКА 1948 е отличен нападател, винаги се радвам, когато вкара, както и той се радва, когато аз отбележа. Мустафа Сангаре също е много добър играч. В първенството има много качествени нападатели", добави таранът.

За предстоящите срещи с Лудогорец Фурие заяви: „Мисля, че напрежението е върху тях. Техният бюджет е много по-голям от нашия и са фаворити по редица причини. Аз обичам купата и тя създава красиви истории. Двубоите ще бъдат добър тест за нас“, каза Фурие.

Бертран Фурие е роден в Камерун на 5 август 1997 г. и подписва първия си професионален договор през тази година след престой в по-ниските дивизии на Франция. Той се е учил от легенди като Тиери Анри, Самюел Ето‘о и Дидие Дрогба.

„Късметлия съм, че израснах в поколение с такива нападатели. В момента Хари Кейн е на най-високото ниво. Гледам много клипове с тези играчи и се стремя да бъда като тях“, допълни Фурие.

