Без българско участие във финалите на първия старт за Световната купа по шорттрек

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Катрин Маноилова ще участва на репешажите на 1000 метра.

Стефан-Александър Кюмюрджиев
Снимка: БТА
Българските национали по шорттрек откриха новия сезон с първия старт на Световната купа в Монреал (Канада). В първите три дисциплини от надпреварата те не успяха да преминат сериите.

На 1500 метра Асен Гюров се класира трети в шеста серия с 2:35.217 минути, Стефан-Александър Кюмюрджиев е четвърти в първа серия с 2:24.818 минути, а Иван Дончев седми в седма с 2:25.658.

На 500 метра Иван Дончев се нареди втори в десета серия с 42.187 секунди, Асен Гюров е пети в шеста серия с 1:02.354 минута, а Максим Максимов - пети в пета с 44.187 секунди.

Завърналата се в спорта след майчинство Катрин Маноилова завърши пета в първа серия на 1000 метра с 1:38.833 минута и ще участва на репешажите.

Това е първото състезание, от което се печелят точки за олимпийските квоти. Визите за Игрите в Милано догодина се разпределят по сложна система на точкуване, в която влизат резултатите от четирите турнира от Световния тур - два в Монреал (Канада) през октомври, и в Гданск (Полша) и Дордрехт (Нидерландия) през ноември. За всеки състезател се взимат трите най-добри резултата, като квотите не са поименни, а са за нация.

Според регламента на Международния олимпийски комитет квотите за Милано са както следва: по 32 състезатели и при мъжете, и при жените в дистанциите 500 и 1000 метра и по 36 на 1500 метра. Квоти ще има и за по осем щафети на 5000 метра при мъжете и на 3000 метра при жените. На Игрите ще участват 12 смесени щафети на 2000 метра. Квотите за щафетите се определят на база резултатите на индивидуалните състезатели от всяка нация.

#Стефан-Александър Кюмюрджиев #Максим Максимов #Асен Гюров #Иван Дончев #Катрин Маноилова

