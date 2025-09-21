БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Без победител между Райо Валекано и Селта в Ла Лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Двата отбора си размениха по един гол в ранния мач от кръга в испанския елит.

Без победител между Райо Валекано и Селта в Ла Лига
Слушай новината

Райо Валекано и Селта не се победиха в Ла Лига. Двата отбора завършиха наравно след 1:1 в мач от петия кръг.

За столичани това бе 15-и пореден мач без загуба срещу "небесносините", което е удължен клубен рекорд. Райо имаше малко повече шансове за гол от своя съперник, но домакините трябваше да се справят с ролята на догонващия, след като Борха Иглесиас даде аванс на Селта.

Иглесиас се разписа в 49-ата минута, когато засече центриране от корнер на Уго Алварес. Райо Валекано изравни четвърт час след това, когато Хорхе де Фрутос се възползва от подаване на Алваро Гарсия, за да отбележи за 1:1.

До края на срещата мадридчани на няколко пъти пробваха вниманието на Йонуц Раду, но румънският страж на Селта бе на мястото си във всяка ситуация и запази резултата непроменен.

В класирането Райо е на 14-о място с 5 точки. Толкова има и тимът на Селта, който е на 15-а позиция, но е изиграл и мач повече.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Селта #ФК Райо Валекано

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
1
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
4
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
5
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
6
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Европейски футбол

Рома измъкна Дерби дела Капитале в Италия
Рома измъкна Дерби дела Капитале в Италия
Жозе Моуриньо дебютира начело на Бенфика с победа над АВС Жозе Моуриньо дебютира начело на Бенфика с победа над АВС
Чете се за: 00:52 мин.
Кирил Десподов се завърна в игра при нулево равенство на ПАОК Кирил Десподов се завърна в игра при нулево равенство на ПАОК
Чете се за: 01:00 мин.
Фулъм спечели шампионатното си домакинство на Брентфорд след обрат Фулъм спечели шампионатното си домакинство на Брентфорд след обрат
Чете се за: 01:12 мин.
"Капитан Америка" донесе трети пореден успех на Милан "Капитан Америка" донесе трети пореден успех на Милан
Чете се за: 01:37 мин.
Брест счупи каръка в Лига 1 Брест счупи каръка в Лига 1
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НАТО вдигна германски изтребители заради руски самолет над Балтийско море НАТО вдигна германски изтребители заради руски самолет над Балтийско море
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Жители на с. Труд протестират заради липсата на редовен автобус до Пловдив Жители на с. Труд протестират заради липсата на редовен автобус до Пловдив
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Цените на повечето храни, плодове и зеленчуци се повишават на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ