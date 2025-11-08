Без победител в дербито на Торино

Градското дерби на Торино не излъчи победител. Ювентус и Торино завършиха 0:0 в среща от 11-ия кръг на Серия А – мач, изпълнен с напрежение, борба и силни вратарски намеси, но без реализирани попадения.



Това бе второ поредно равенство за Юве под ръководството на новия наставник Лучано Спалети, след 1:1 със Спортинг Лисабон в Шампионската лига по-рано през седмицата. За Торино пък това е трето реми подред в италианското първенство.



На „Алианц Стейдиъм“ гостите от Торино бяха близо до изненадата през второто полувреме, но блестящите намеси на вратаря Микеле Ди Грегорио спасиха „старата госпожа“ от поражение. Особено впечатляваща бе реакцията му след удар по земя на резервата Че Адамс, когато стражът изби топката с една ръка.



Ювентус също имаше своите шансове – Джонатан Дейвид и Уестън Макени на няколко пъти тестваха вратаря Палеари, който също показа стабилност под рамката на „граната“.



След ремито Ювентус заема пето място в класирането с 19 точки, докато Торино е 11-и с 14 пункта и вече 21 поредни мача не успява да победи градския си съперник.



Начело остава Наполи с 22 точки, следван от Интер, Милан и Рома с по 21, Ювентус с 19, Болоня с 18, а Комо и Лацио затварят Топ 10.