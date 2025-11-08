БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Без победител в дербито на Торино

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Ювентус и Торино си поделиха точките, вратарят Ди Грегорио герой за „бианконерите“

Андреа Камбиазо
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Градското дерби на Торино не излъчи победител. Ювентус и Торино завършиха 0:0 в среща от 11-ия кръг на Серия А – мач, изпълнен с напрежение, борба и силни вратарски намеси, но без реализирани попадения.

Това бе второ поредно равенство за Юве под ръководството на новия наставник Лучано Спалети, след 1:1 със Спортинг Лисабон в Шампионската лига по-рано през седмицата. За Торино пък това е трето реми подред в италианското първенство.

На „Алианц Стейдиъм“ гостите от Торино бяха близо до изненадата през второто полувреме, но блестящите намеси на вратаря Микеле Ди Грегорио спасиха „старата госпожа“ от поражение. Особено впечатляваща бе реакцията му след удар по земя на резервата Че Адамс, когато стражът изби топката с една ръка.

Ювентус също имаше своите шансове – Джонатан Дейвид и Уестън Макени на няколко пъти тестваха вратаря Палеари, който също показа стабилност под рамката на „граната“.

След ремито Ювентус заема пето място в класирането с 19 точки, докато Торино е 11-и с 14 пункта и вече 21 поредни мача не успява да победи градския си съперник.

Начело остава Наполи с 22 точки, следван от Интер, Милан и Рома с по 21, Ювентус с 19, Болоня с 18, а Комо и Лацио затварят Топ 10.

#Серия А 2025/26 #ФК Ювентус #ФК Торино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Празнуваме Архангеловден!
4
Празнуваме Архангеловден!
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
5
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Продължава издирването на 20-годишната Стефани
6
Продължава издирването на 20-годишната Стефани

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани

Още от: Европейски футбол

Милан пропусна да оглави еднолично класирането в Италия
Милан пропусна да оглави еднолично класирането в Италия
Атлетико Мадрид записа четвърта поредна победа Атлетико Мадрид записа четвърта поредна победа
Чете се за: 01:10 мин.
Съндърланд измъкна геройска точка срещу лидера Арсенал Съндърланд измъкна геройска точка срещу лидера Арсенал
Чете се за: 05:15 мин.
Евертън сложи край на лошата серия с успех над Фулъм Евертън сложи край на лошата серия с успех над Фулъм
Чете се за: 02:02 мин.
Байерн спря серията си, драмата в Берлин беше пълна Байерн спря серията си, драмата в Берлин беше пълна
Чете се за: 01:55 мин.
Манчестър Юнайтед измъкна точка от Тотнъм в зрелищен трилър Манчестър Юнайтед измъкна точка от Тотнъм в зрелищен трилър
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
480 деца бежанци изчезват за година от България 480 деца бежанци изчезват за година от България
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието? Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
Чете се за: 14:27 мин.
След новините
САЩ изключи Унгария от санкционния режим
Чете се за: 04:05 мин.
По света
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 11:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ