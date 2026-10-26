Без репешажи за българските състезатели на Световната купа по шорттрек във Ванкувър

Българските състезатели не успяха да преминат репешажите на 1000 метра на Световната купа по шорттрек във Ванкувър (Канада), първи кръг за сезона.

Максим Максимов се класира втори в първа серия с 1:32.042 минута, Иван Дончев е трети в четвърта с 1:30.844, а Асен Гюров получи наказание в пета. Победителят във всяка серия и максимум трима с най-добри втори времена продължават на четвъртфиналните репешажи.

От 30 октомври до 1 ноември Иван Дончев, Стефан-Александър Кюмюрджиев, Максим Максимов и Асен Гюров ще участват във втория старт за сезона в Монреал (Канада).