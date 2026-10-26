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Без репешажи за българските състезатели на Световната купа по шорттрек във Ванкувър

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Вторият кръг на 1000 метра ще бъде в Монреал.

българските състезатели шорттрек успяха прескочат репешажите световната купа гданск
Снимка: БТА
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Българските състезатели не успяха да преминат репешажите на 1000 метра на Световната купа по шорттрек във Ванкувър (Канада), първи кръг за сезона.

Максим Максимов се класира втори в първа серия с 1:32.042 минута, Иван Дончев е трети в четвърта с 1:30.844, а Асен Гюров получи наказание в пета. Победителят във всяка серия и максимум трима с най-добри втори времена продължават на четвъртфиналните репешажи.

От 30 октомври до 1 ноември Иван Дончев, Стефан-Александър Кюмюрджиев, Максим Максимов и Асен Гюров ще участват във втория старт за сезона в Монреал (Канада).

#Световна купа по шорттрек във Ванкувър #Максим Максимов #Асен Гюров #Иван Дончев

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