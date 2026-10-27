БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат...
Чете се за: 06:25 мин.
Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"
Чете се за: 06:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Без валидна лична карта преди балотажа? - МВР обясни как ще може да се гласува

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
дълги опашки издаване лични документи бургас
Слушай новината

Звената „Български документи за самоличност“ ще съдействат на гражданите без валидни лични документи при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 1 ноември. Издадените удостоверения за първия тур на 25 октомври, не са валидни за гласуване на 1 ноември, ще се издават нови, включително и през почивните дни непосредствено преди изборите, съобщиха от МВР.

Удостоверенията дават възможност на гражданите, които не притежават валиден документ за самоличност, да упражнят правото си на глас.

На подалите вече заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде оказано съдействие за ускореното ѝ издаване. Когато не е възможно, те ще могат да получат удостоверение за гласуване при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност – лична карта или паспорт, както и при лична карта с изтекъл срок на валидност.

Ако новата лична карта не може да бъде издадена до края на работния ден на 30 октомври, гражданите могат да поискат удостоверение, с което да гласуват.

Как се получава удостоверението?

Искането се подава лично в звената „Български документи за самоличност“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), Областна дирекция на МВР и районните управления, както и в Дирекция „Български документи за самоличност“.

Удостоверения ще се издават: от 26 до 31 октомври 2026 г. – от 08:30 до 17:00 часа; на 1 ноември 2026 г. – от 08:30 до 19:00 часа.

Когато обичайното работно време на съответното звено е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на неговото работно време. Осигурено е обслужване и на 31 октомври (събота) и 1 ноември (неделя).

Служителите на Дирекция „Български документи за самоличност“ и звената „Български документи за самоличност“ при СДВР, ОДМВР, районните управления и участъците към тях ще работят на 31 октомври от 08:30 до 17:30 часа, а на 1 ноември – от 08:30 до 19:30 часа.

Информация за работното време на всяко звено „Български документи за самоличност“ е поставена на входа на помещенията за административно обслужване и е публикувана на интернет страниците на СДВР и областните дирекции на МВР.

Важно: Удостоверение за гласуване се издава само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

Ако заявлението за нова лична карта вече е подадено и регистрирано по постоянен адрес, удостоверението може да бъде получено във всяко районно управление, СДВР, ОДМВР или Дирекция „Български документи за самоличност“, независимо от постоянния или настоящия адрес на гражданина.

Удостоверенията за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от съответната общинска администрация. Удостоверението за гласуване служи единствено пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден – 1 ноември 2026 г.

#валиден документ #лични документи #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
1
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна година
2
Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна...
Ивелин Михайлов: Резултатът от изборите е ясен, бъдещият президент се решава само след договорка с Борисов
3
Ивелин Михайлов: Резултатът от изборите е ясен, бъдещият президент...
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
4
Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота
На каква подкрепа стъпват Илияна Йотова и Андрей Гюров преди балотажа в неделя?
5
На каква подкрепа стъпват Илияна Йотова и Андрей Гюров преди...
Правителствената пресслужба за брифинга на премиера: Все още не е започнала предизборната кампания преди втория тур на вота
6
Правителствената пресслужба за брифинга на премиера: Все още не е...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Общество

Как да се предпазим при онлайн пазаруване?
Как да се предпазим при онлайн пазаруване?
Омбудсманът поиска от ЦИК проверка на секциите за хора с увреждания още за балотажа в неделя Омбудсманът поиска от ЦИК проверка на секциите за хора с увреждания още за балотажа в неделя
Чете се за: 02:40 мин.
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
Чете се за: 00:35 мин.
Краткосрочна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери: Облекчение или повод за ново напрежение? Краткосрочна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери: Облекчение или повод за ново напрежение?
Чете се за: 04:17 мин.
Защитата срещу грип: Забави ли се доставката на инжекционните ваксини и късно ли е за имунизация през ноември? Защитата срещу грип: Забави ли се доставката на инжекционните ваксини и късно ли е за имунизация през ноември?
Чете се за: 03:00 мин.
Как да реагираме при среща с мечка в гората? Как да реагираме при среща с мечка в гората?
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Как да се предпазим при онлайн пазаруване?
Как да се предпазим при онлайн пазаруване?
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Преди втория тур: Кого ще подкрепят "Възраждане" на балотажа? Преди втория тур: Кого ще подкрепят "Възраждане" на балотажа?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора, предизвикал катастрофата с четири жертви край Плевен Повдигнаха обвинение на шофьора, предизвикал катастрофата с четири жертви край Плевен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Шпионска мрежа в Румъния: Службите в Букурещ разследват саботажи Шпионска мрежа в Румъния: Службите в Букурещ разследват саботажи
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Парламентарни избори в Израел: Решава се политическото бъдеще на...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Прокуратурата протестира срещу предсрочното освобождаване на...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат парното?
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
ЦИК трябва днес да обяви окончателните резултати и да насрочи...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ