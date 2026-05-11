Безплатни прегледи за Световния ден за борба с хипертонията във ВМА

Военномедицинска академия (ВМА) ще се включи отново в националната здравна кампания „Измерване, което спасява живот. Твоя”, организирана от Българска лига по хипертония във връзка със Световния ден за борба с хипертонията, съобщиха от лечебното заведение.

На 13 май, от 08.30 до 16.00 часа, в специално изградена конструкция пред сградата на ВМА ще бъдат извършвани безплатни консултации.

Не се изисква предварително записване или направление от личен лекар.

Целта на инициативата е да повиши обществената осведоменост за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане.

От ВМА припомнят, че България остава сред най-засегнатите държави в Европа, като сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в страната – два пъти по-високо от средното ниво за Европейския съюз.

Остава сериозен и проблемът с контрола на артериалната хипертония. Сред хората, които вече знаят, че са с хипертония, мнозинството се лекуват - 85.6%, но ефективен контрол на кръвното налягане е постигнат при по-малко от половината от тях или 44.1 на сто. Над половината от скринираните - 51.1%, са с нелекувана или неадекватно контролирана хипертония, пишат още от военномедицинската академия.

Въпреки сериозността на проблема, повечето хора с високо кръвно налягане не знаят за състоянието си или не го контролират ефективно. Тъй като често протича без симптоми, редовното измерване е ключът към ранната диагноза и успешно лечение, категорични са специалистите.