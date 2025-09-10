БФ Борба одобри голяма част от състезателите на ЦСКА за Балканиадата в Румъния

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
От централата разкриха, че част от основните борци на клуба, сред които Семен Новиков и Кирил Милов, ще участват на друг турнир по същото време.

златото среброто братислава кирил милов семен новиков завърнаха нас
Слушай новината

Петнадесет от общо 21 състезатели, подадени от клуб ЦСКА, са одобрени за участие на балканското първенство в Клуж-Напока (Румъния) от 6 до 21 октомври, съобщава Българска федерация по борба и уточнява, че те изобщо не са били спирани, защото отговарят на критериите.

Ето какво написаха от БФ Борба на официалния си сайт:

"От международни състезания са спрени само онези борци на ЦСКА, които са отказали да вземат участие в централизираната подготовка. Нямат подписани договори с федерацията, респективно с Министерство на младежта и спорта, и съответно парите за тяхната подготовка са върнати своевременно на държавния орган", пише БФ Борба.

"На 10 май 2025 Управителният съвет на федерацията взе решение, с което спортисти – мъже и жени, юноши и девойки, кадети и кадетки, отказали участие в централизираната подготовка, губят право да бъдат заявявани и да участват в състезания от календара на Международната федерация по борба (UWW).

За предстоящата Балканиада в Клуж-Напока (Румъния) през месец октомври петима от състезателите на ЦСКА до 20 години – Божидар Лазаров, Гриша Назарян, Радостин Василев, Алан Дзабиев и Антонио Тахов, не са приели поканите от националния треньор, изпратени до ръководството на клуба още в началото на месец май, и до момента не са се включили в централизираната подготовка. С тях са проведени и персонални разговори. Съответно петимата губят права да участват на състезания от календара на UWW.

Същевременно други шестима състезатели на ЦСКА – във възраст до 15 и до 17 години, са допуснати до лагерите от ръководството на клуба. Някои от тях бяха включени в националния отбор тази година и участваха на големи първенства. Иван Александров и Филип Дурев се бориха на европейското първенство до 15 години в Италия през месец юни. Кристиян Петков се състезава на европейското първенство до 17 години в Република Северна Македония, както и на световното първенство в Гърция през месец юли. Всички горепосочени състезатели са в класическия стил!

Освен това, за първи път през тази година за състезателите във възраст до 15 освен лагери, Българската федерация по борба заплати изцяло и участието им на европейското първенство. На 17-годишните заплати и участието им на световното първенство. Досега състезатели и клубове трябваше да осигурят финансирането си, ако нямат класиране до пето място на европейско първенство.

Преборвания за балканското първенство ще има следващата седмица, за да не се нарушава подготовката на състезателите за традиционния турнир "Георги Райков" в Копривщица тази събота (На 16 септември, вторник, от 10 часа в зала "Диана" в София). Преборванията ще бъдат за определени категории, в които състезателите са повече, защото качват/свалят категория (според регламент на домакините, право на участие имат по трима борци в една категория от държава).

Другите състезатели на ЦСКА при юношите до 20 години, заявени за Балканското първенство – Иван Торньов, Павел Иванов, Андрей Атанасов и Димо Димов в класическия стил, не са повикани от националните селекционери за централизирана подготовка, затова имат право да участват и в преборванията.

Същият казус е и с кадетките на ЦСКА – Олга Попова и Валерия Станчева, които отказаха централизирана подготовка, затова губят и правото да участват на всички състезания от календара на Международната федерация.

На 2 септември 2025 г. в БФ Борба е входирано писмо от ЦСКА, в което клубът информира, че осем състезатели, сред които Абу-Муслим Амаев, Иво Илиев, Айк Мнацаканян, Семен Новиков и Кирил Милов ще участват на турнир в Пореч, Хърватия, през месец октомври.

След направена проверка се установи, че петимата състезатели също имат покани от националния треньор, изпратени през месец май, но са отказали да се включат в подготовката. Поради тази причина също нямат право да участват на международни турнири от календара на UWW. Тъй като нямат подписани договори с федерацията, средствата за тяхната подготовка са върнати своевременно на Министерството на младежта и спорта", добавиха от централата.

#Балканско първенство по борба в Клуж-Напока 2025 г.

