БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БФ Борба възстанови 314 570,05 лв. на Министерството на младежта и спорта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази
БФ Борба възстанови 314 570,05 лв. на Министерството на младежта и спорта
Слушай новината

Българската федерация по борба изплати на Министерството на младежта и спорта сумата от 314 570,05 лв. след установени финансови нарушения и злоупотреби, извършени по време на управлението на бившия президент Христо Маринов и членовете на управителния съвет Гриша Ганчев и Данаил Ганчев. Това съобщиха на официалната страница на федерацията.

Проверката, извършена от Министерството на младежта и спорта, е за периода 01.01.2020 – 31.12.2023 година, след която са установени финансовите нарушения.

В резултат на нея бе изготвен констативен протокол за възстановяване на средствата, който беше връчен на настоящия председател на федерацията Станка Златева. По-късно от федерацията са върнали въпросната сума, а днес това беше обявено и с представяне на финансов документ, потвърждаващ обратното плащане.

На 15-и юли Българска федерация по борба (БФБ) публикува две страници от констативния протокол от проверката на Министерството на младежта и спорта (ММС), "според който е видно, че за периода 01.01.2020-31.12.2023 г. федерацията следва да възстанови 314 570.05 лв на държавния орган", пишат от организацията.

В началото на месец август пък от самото ведомство оповестиха, че ще предоставят регулярна актуална информация за резултатите от проверките на спортните организации, съобщават от контролния орган. Задължения имат още федерациите по вдигане на тежести и тенис.

#БФ Борба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
3
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
4
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)
6
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Борба

Президентът на UWW Ненад Лалович: България доказа, че е една от най-важните родини на спорта борба
Президентът на UWW Ненад Лалович: България доказа, че е една от най-важните родини на спорта борба
България остана без медал от световния шампионат по борба за младежи и девойки до 20 г. България остана без медал от световния шампионат по борба за младежи и девойки до 20 г.
Чете се за: 00:32 мин.
Кристиян Миленков ще се бори за бронз на световния шампионат за младежи и девойки до 20 г. Кристиян Миленков ще се бори за бронз на световния шампионат за младежи и девойки до 20 г.
Чете се за: 01:00 мин.
Кристиян Миленков ще се бори за първо българско отличие от световното по борба за младежи и девойки до 20 г. в Самоков Кристиян Миленков ще се бори за първо българско отличие от световното по борба за младежи и девойки до 20 г. в Самоков
Чете се за: 01:52 мин.
България е без полуфиналисти в предпоследните категории на световното първенство за младежи и девойки до 20 г. България е без полуфиналисти в предпоследните категории на световното първенство за младежи и девойки до 20 г.
Чете се за: 01:52 мин.
Емили Апостолова ще се бори на репешажите в Самоков Емили Апостолова ще се бори на репешажите в Самоков
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След пожара в хасковската болница - предстои оглед на електрическата инсталация След пожара в хасковската болница - предстои оглед на електрическата инсталация
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Кой е "краля на цигарите" Паскал? Кой е "краля на цигарите" Паскал?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Втори ден от работното посещение на Румен Радев в Германия
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Дипломация по време на война: Делегации на САЩ и Украйна се срещат...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Траур заради жертвите на стрелбата в Минеаполис
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ