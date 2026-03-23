БФС благодари на обявилия край на професионалната си кариера Ивелин Попов

Българският футболен съюз (БФС) изказа благодарност към прекратилия днес кариерата си бивш капитан на националния отбор Ивелин Попов. В профила на БФС в страницата в инстаграм те отбелязаха: „90 мача за #TEAMBULGARIA с 16 гола. Трикратен Футболист номер едно на България! Благодарим ти, Ивелин Попов!“.

По-рано днес Ивелин Попов в стори в същата социална мрежа обяви края на професионалната си кариера, но в часовете по-рано даде и интервю за руски медии, в което разказва за пътя си в най-популярната игра.

Играл като атакуващ полузащитник основно, но също така като типичен халф и нападател, Ивелин Попов започва пътя си във футбола в школата на Септември (София), съвсем близо в родния му квартал, след което се мести в Левски. Следват периоди в Нидерландия, в Берое и в Литекс, където разгръща истинския си потенциал и след това е продаден в Турция, за да направи най-дългия си период в Русия. В България още е играл за Ботев (Пловдив) и за Арда (Кърджали), където напусна преди седмици.

На ниво национален отбор в 51 срещи от общо 90 е бил капитан на България, като по този показател пред него е единствено Борислав Михайлов.