Ивелин Попов обяви края на футболната си кариера

ботев пловдив представя новото попълнение ивелин попов сряда
Ивелин Попов сложи край на футболна си кариера. Един от най-добрите ни футболисти в последните години използва своя профил в социалните мрежи, за да обяви, че прекратява активната си състезателна кариера. На 38-годишна възраст, след над две десетилетия по терените на България и Европа, бившият капитан на националния отбор реши да окачи бутонките.

Попето изигра 90 мача за националния отбор на България, към които добави 588 срещу на клубно ниво в първенствата на България, Русия и Турция. Попов грабна 6 трофея, а в пика си пазарна му стойност бе 12 милиона евро, достигната през 2015 г. по време на силния му период в Русия.

Ивелин Попов остави незаличима следа в руската Премиер лига, където бе звезда в съставите на Кубан Краснодар и гранда Спартак Москва, с който стана и шампион на страната. В България той носи екипите на Литекс, Левски, Ботев Пловдив и Арда. Трикратен носител е на приза „Футболист №1 на България“ (2015, 2016, 2017).

Ето какво написаха от клуба:

Ивелин Попов постави завършек на спортната си кариера.

Халфът изигра общо 77 мача с екипа на Ботев Пловдив, в които записа 15 гола и 19 асистенции.

Бившият национал завоюва Купата на България с жълто-черния екип и изигра мощни мачове в европейските клубни шампионати.

Благодарим ти, Попе!

БФС благодари на обявилия край на професионалната си кариера Ивелин Попов
