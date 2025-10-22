БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БФС и официалният партньор на Серия „А“ представиха иновативни решения за анализ на данни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Събитието събра представители на професионални клубове, треньори, анализатори и експерти, които се запознаха с най-новите решения за събиране и прогнозен анализ на данни в реално време.

БФС среща в София
Снимка: Пресслужба

Българския футболен съюз организира специализирана конференция ELITE PERFORMANCE EXPERIENCE със същественото участието на италианската технологична компания „Math&Sport“ – официален партньор на Серия „А“. Срещата се проведе днес в Национална футболна база "Бояна“.

Събитието събра представители на професионални клубове, треньори, анализатори и експерти, които се запознаха с най-новите решения за събиране и прогнозен анализ на данни в реално време.

Форумът бе открит от заместник-изпълнителния директор на БФС Добрин Гьонов, който подчерта, че инициативата е част от дългосрочната стратегия на федерацията за внедряване на съвременни технологии във футбола.

"Днешното събитие е поредната стъпка в усилията на Българския футболен съюз да насърчи модерното управление на футбола чрез данни и технологии. Убедени сме, че бъдещето е свързано не само с таланта и подготовката, но и с начина, по който анализираме и използваме информацията, за да вземаме по-добри решения – както на терена, така и извън него. Нашата цел е да създадем среда, в която клубовете и специалистите да имат достъп до най-високо ниво на знания, инструменти и технологични решения", каза Гьонов.

Основната сесия на ELITE PERFORMANCE EXPERIENCE бе водена от главния изпълнителен директор на „Math&Sport“ Адриано Бакони, който представи съвременните методи на компанията за обработка на данни от мачове и тренировки, включително прогнозни модели и визуализации, подпомагащи вземането на решения от треньори и спортни директори.

В последвалата дискусия бяха обсъдени реалните нужди на футболната общност у нас, предизвикателствата пред въвеждането на високите технологии, както и ролята на човешкия фактор в процеса на идентифициране и развитие на таланти.

Втората част на форума включи практически анализ на мач, базиран на записи от тактически камери, който демонстрира приложението на математическите модели в реални игрови ситуации.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
1
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
2
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
3
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато?
4
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде...
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
5
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си...
Заседание на Народното събрание
6
Заседание на Народното събрание

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Български футбол

БФС отложи разглеждането на инцидентите от мача Черно море – Левски
БФС отложи разглеждането на инцидентите от мача Черно море – Левски
Руи Мота обеща промени в Лудогорец преди мача с Йънг Бойс в Лига Европа Руи Мота обеща промени в Лудогорец преди мача с Йънг Бойс в Лига Европа
Чете се за: 02:15 мин.
Лицензионната комисия към БФС даде зелена светлина на Спартак и Пирин Лицензионната комисия към БФС даде зелена светлина на Спартак и Пирин
Чете се за: 01:50 мин.
Спартак ще получи финансова помощ от Община Варна Спартак ще получи финансова помощ от Община Варна
Чете се за: 01:37 мин.
Козмин Моци: Лятото отново ще сме шампиони Козмин Моци: Лятото отново ще сме шампиони
Чете се за: 02:15 мин.
В Спартак (Варна) се надяват да съберат 1 000 000 лева от кампания В Спартак (Варна) се надяват да съберат 1 000 000 лева от кампания
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров" Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Отдалечаване от дипломацията: Прекратяването на огъня в Украйна...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" се обявиха за пълен мандат...
Чете се за: 06:50 мин.
Политика
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Стрелба в Белград: Атакуван е палатков лагер на привърженици на Вучич
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ