Билети за Англия - Мексико достигнаха до над 26 000 паунда в официалната платформа на ФИФА

Билети за осминафиналния двубой между Англия и Мексико на световното първенство се появиха в официалната платформа за препродажба на ФИФА на цени, достигащи над 26 000 паунда.

Според информация на BBC част от пропуските са закупени чрез жребия на Клуба на пътуващите привърженици на Англия (ESTC), който разполага с квота от 3000 билета за срещата на стадион "Ацтека“.

Най-скъпата оферта е за четири билета с първоначална цена от 460 паунда всеки, които са обявени за продажба срещу 22 800 паунда на билет. След добавянето на 15-процентната такса на ФИФА крайната цена за купувача достига 26 220 паунда – близо 57 пъти над номиналната стойност.

Най-евтиният наличен билет също е многократно по-скъп от първоначалната си цена – около 2620 паунда при първоначална стойност от 224 паунда.

От Футболната асоциация на Англия потвърдиха, че билетите са били закупени чрез схемата на ESTC, но не могат да ограничат препродажбата им, тъй като тя е разрешена съгласно правилата на ФИФА. Не може да се установи дали пропуските се продават от първоначалните им притежатели или вече са били препродадени на трети лица.

От Асоциацията на футболните привърженици разкритикуваха политиката на ФИФА, обвинявайки световната централа, че печели от завишените цени чрез 15-процентна комисиона както от продавача, така и от купувача.

"ФИФА съзнателно изгради система, която позволява билетите да бъдат препродавани на силно завишени цени. Това обаче не оправдава и привържениците, които се възползват от ситуацията и предлагат билетите си на абсурдни суми“, се казва в позицията на организацията.

Двубоят между Англия и Мексико е в понеделник на стадион „Ацтека“, като интересът към срещата е изключително голям. За отпуснатите 3000 билета са кандидатствали 4373 членове на ESTC, а пропуски на номинална цена са получили единствено привържениците с най-много посещения на мачове на националния отбор.