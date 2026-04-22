Биляна Дудова с тежък жребий на старта в Тирана

Българската състезателка Биляна Дудова изтегли изключително труден жребий за европейското първенство по борба в Тирана, където ще започне участието си директно от четвъртфиналите в категория до 62 кг.

Още в първата си схватка Дудова може да се изправи срещу една от най-сериозните си съпернички – норвежката Грейс Булен. Тя се оказва особено неудобна за българката, като я е побеждавала на Европейското и Световното първенство през 2023 година, както и на рейтинговия турнир в Будапеща през 2024-а. Булен е четирикратна европейска шампионка, също както и Дудова, което допълнително подчертава тежестта на евентуалния сблъсък.

Другият възможен съперник на българката е французойката Амелин Дуар, която по-рано през годината загуби от Дудова във финала на турнира "Дан Колов – Никола Петров“.

В категория до 57 кг младата надежда Олга Попова ще започне от квалификациите, където ще срещне далеч по-опитната Лидия Перес. 18-годишната българка вече показа потенциала си през сезона със сребърен медал от „Дан Колов – Никола Петров“, макар и в по-горната категория до 59 кг.

До момента представянето на българките в надпреварата не е успешно, след като Виктория Бойнова, Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха още след първите си схватки. Очакванията сега са насочени към Дудова и Попова, които ще се опитат да върнат страната ни в битката за отличията.