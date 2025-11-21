Битов инцидент вади Коул Палмър от терените за още три мача

Звездата на футболния Челси - Коул Палмър, е претърпял инцидент в дома си и ще отсъства поне за следващите три двубоя на отбора, съобщи мениджърът на лондончани Енцо Мареска на пресконференция преди гостуването на Бърнли, с което започва 12-ия кръг на Висшата лига.

Полузащитникът е ударил пръст на крака си в една от вратите в къщата си и е с фрактура. Неговото завръщане трябваше да бъде тази седмица, след като отсъства от две месеца заради контузия в областта на слабините. Английският национал беше изваден след 21 минути игра по време на срещата на Челси от Висшата лига срещу Манчестър Юнайтед на 20 септември (1:2).

„Няма да играе утре, със сигурност. Срещу Барселона и Арсенал също няма да е на линия. За жалост е претърпял инцидент вкъщи преди два дни. Ударил си е пръста на крака. Не е нещо много сериозно, но със сигурност няма да се върне до другата седмица“, обясни мениджърът на столичани Енцо Мареска.

През този сезон Палмър е бил на терена едва четири пъти и е отбелязал два гола за „сините“.

Челси заема третото място в класирането на Висшата лига с 20 точки, на 6 зад лидера Арсенал. В събота предстои мач срещу Бърнли за първенството, а във вторник лондончани приемат Барселона в Шампионската лига.