Коул Палмър ще отсъства още месец и половина

Мениджърът на Челси Енцо Мареска обяви, че халфът Коул Палмър ще отсъства още шест седмици поради контузия в слабините.

"Опитваме се да защитим Коул, доколкото можем. Най-важното е, когато се завърне, да е напълно здрав. В медицинския щаб не са магьосници. Надяваме се, че шест седмици ще са достатъчни. Трябва да го наблюдаваме. Уверен съм, че ще се оправи. Изглежда спокоен. Опитва се да се възстанови от контузията си и се подлага на цялото необходимо лечение“, каза италианският мениджър на пресконференция.

23-годишният Палмър за последно се появи в игра на 20 септември при загубата с 1:2 от Манчестър Юнайтед и той беше заменен в 21-ата минута. От началото на сезона нападателят е отбелязал два гола в четири мача.

Освен Коул Палмър, в лазарета на Челси са още Мойсес Кайседо, Енцо Фернандес, Беноа Бадиашиле и Жоао Педро.