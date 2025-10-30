Бивш борец е новият изпълнителен директор на ПФК ЦСКА

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Ръководния си опит във футбола Вангел Вангелов натрупва като председател на Управителния съвет на Ботев (Враца) в периода 2021-2025 година. Вангелов има и успешен собствен бизнес.

Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА, обявиха от клуба.

"С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на "армейския" тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена.

Вангел Вангелов е доказан професионалист в областта на спорта и в частност – във футболния процес. Той е роден на 20 септември 1982 г. и притежава магистърска степен от Национална спортна академия "Васил Левски". Кариерата му е тясно свързана със спорта – Вангелов е бивш национален състезател по борба, а впоследствие и член на Управителния съвет на Българската федерация по борба.

Ръководния си опит във футбола натрупва като председател на Управителния съвет на Ботев (Враца) в периода 2021-2025 година. Вангелов има и успешен собствен бизнес.

През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба. Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия.

ЦСКА желае на Вангел Вангелов успехи и много поводи за удовлетворение начело на най-титулувания български клуб", се посочва в съобщението от лагера на "червените".

