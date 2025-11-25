БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Божидар Краев вкара втория най-бърз гол в историята на австралийското първенство

Българинът блести, а Уестърн Сидни Уондърърс се отлепи от дъното с първия си успех.

божидар краев бележи равенство уестърн австралия
Снимка: БТА
Слушай новината

Божидар Краев беше сред главните герои за клуба си Уестърн Сидни Уондърърс при успеха с 3:2 над Сентръл Коуст Маринърс в петия кръг на австралийското първенство по футбол, след като откри резултата преди да е изминала и една минута.

Българският нападател вкара втория най-бърз гол в историята на А-лигата, разписвайки се в 34-ата секунда. Пред него е единствено точният изстрел на Луис Брейн от Аделаида Юнайтед, който отбелязва в 11-ата секунда на мача срещу Мелбърн Виктори през 2005-а година.

Но също така победата имаше стойност и за клуба, тъй като е първа за тях и с пет точки те се отлепиха от последното 12-о място, за да се наредят на 9-а позиция.

Размишлявайки върху победата и представянето си, Краев каза пред официалната страница на клуба: „Чувствам се невероятно! Дадохме от себе си всички налични сили, за да спечелим първите три точки за сезона. Това е първият ми гол, и сме много щастливи, много доволни.“

А какво е чувството първото попадение да е с такава стойност? „Страхотно е! Атмосферата беше толкова добра за нас, което е много важно. Бях малко под напрежение през седмицата преди срещата, но след положителния резултат, всичко е наред сега“.

Идната събота – на 29 ноември, за Краев и тима му предстои градското дерби с ФК Сидни, което ще се играе на същото място „СоmmBank Arena”.

„Това е може би най-важният мач за годината, така че ще вложим много усилия. Ще коригираме тактиката тази седмица, а след това ще дадем максимума си и се надяваме да направим още една крачка напред с още три точки“, добави българският национал и призова феновете на „червения“ отбор от Сидни да ги подкрепи.

„Искам да им кажа да ни подкрепят колкото е възможно повече, да надделеят на трибуните над останалата публика и ние ще го оценим“, каза той, подчертавайки доброто настроение за двубоя.

ФК Сидни обаче е в по-добра форма и оглавява класирането с 12 точки от пет мача, с 1 пред ФК Оукланд.

