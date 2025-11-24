Тодор Симов: Липсва ни изявен нападател

Треньорът на Ботев коментира загубата от Славия в Първа лига.
Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симон коментира минималната загуба с 0:1 от Славия в последния мач от 16-ия кръг на Първа лига.
„Направихме доста хубави неща, но допуснахме една грешка и противникът ни наказа. На терена видях един отбор, който да владее играта и инициативата. Имаше липса на късмет, трябваше да изиграем някои положения доста по-добре. Факторите, които решиха мача, бяха много. Дано нещата се обърнат в наша полза в следващите двубои“, коментира Симов.
Наставникът сподели, че неговият отбор е имал възможност да стигне поне до точка.
„Играхме бързо с топката, създадохме голови положения пред вратата на противника. Славия смени тактиката си. Имахме инициативата и направихме всичко перфектно, но допуснахме загуба. Като селекционен процес имаме проблем с липсата на изявен нападател. Славия се защитаваше в собствената си половина и не можахме да пробием тяхната линия. Нямаме чак толкова много точки, а първенството е равностойно. Играта на отбора ми дава спокойствие. Момчетата тренират страхотно. Тази загуба ще ни даде сили да се представяме по-добре“, завърши Симов.