Тодор Симов: Липсва ни изявен нападател

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симон коментира минималната загуба с 0:1 от Славия в последния мач от 16-ия кръг на Първа лига.

„Направихме доста хубави неща, но допуснахме една грешка и противникът ни наказа. На терена видях един отбор, който да владее играта и инициативата. Имаше липса на късмет, трябваше да изиграем някои положения доста по-добре. Факторите, които решиха мача, бяха много. Дано нещата се обърнат в наша полза в следващите двубои“, коментира Симов.

Наставникът сподели, че неговият отбор е имал възможност да стигне поне до точка.