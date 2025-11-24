Трудна, но ценна победа за Славия

Славия измъкна трудна, но ценна победа с 1:0 като гост на Ботев Враца в последния мач от 16-ия кръг на Първа лига. Героят за „белите“ бе Исак Соле, който се разписа в края и донесе трите точки.

Ботев Враца започна по-активно и още в осмата минута Леви Нтумба се намеси решително след опасен удар на Ивей. Малко след това Радослав Цонев получи шанс след грешка в защитата, но стреля неточно. Славия отвърна с опит на Янис Гермуш, а Кристиян Балов принуди стража Евтимов да излезе и да спаси ситуацията.

Домакините имаха своите мигове чрез два диагонални удара на Мартин Петков, но Нтумба отново бе на ниво. След почивката двата тима играеха по-предпазливо, но Славия беше по-близо до гола — първо чрез Иван Минчев, който стреля покрай гредата, а малко по-късно Мартин Георгиев разтресе страничния стълб след корнер.

Решителният момент дойде в 81-ата минута: Гермуш намери Емил Стоев, той подаде на оставения сам Исак Соле, а нападателят нямаше как да пропусне на празна врата — 0:1.

С победата Славия се изравнява по точки (21) с Ботев Враца, като двата тима заемат съответно седмо и осмо място във временното класиране.



Първа лига: Ботев Враца - Славия (ГАЛЕРИЯ)



