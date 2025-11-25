БФС пожела на Боби Михайлов бързо възстановяване

Българският футболен съюз отправи своите пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов. Припомняме, че в понеделник стана ясно, че Михайлов е приет в софийска болница след получен инсулт.

„В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот. БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух“, написаха от централата.