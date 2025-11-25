БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 02:25 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

БФС пожела на Боби Михайлов бързо възстановяване

Бившият вратар е приет в софийска болница след получен инсулт.

Борислав Михайлов
Българският футболен съюз отправи своите пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов. Припомняме, че в понеделник стана ясно, че Михайлов е приет в софийска болница след получен инсулт.

„В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот. БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух“, написаха от централата.

Свързани статии:

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Бившият президент на БФС е настанен в болница "Токуда".
Чете се за: 01:10 мин.
