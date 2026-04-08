Бивш пилот разкритикува Макс Верстапен след заплахите за напускане

Бившият пилот във Формула 1 Еди Ирвайн заяви, че шампионатът няма нужда от Макс Верстапен, след като нидерландецът заговори за възможно оттегляне от спорта.

Четирикратният световен шампион предизвика сериозен отзвук след Гран при на Япония, когато призна, че обмисля бъдещето си във Формула 1. Пилотът на Ред Бул е недоволен от новите регулации за сезон 2026, които поставят по-голям акцент върху електрическата енергия.

Верстапен нееднократно критикува промените, като още по време на предсезонните тестове ги определи като "Формула Е на стероиди“. След състезанието на "Сузука“, където завърши седми, той бе още по-категоричен.

"Мисля за всичко в този падок. Понякога се питаш дали си струва – или е по-добре да прекарваш повече време със семейството и приятелите си, когато не се наслаждаваш на спорта“, заяви той пред BBC Sport.

В интервю за Гадзета дело Спорт Ирвайн коментира, че подобни изказвания не са решаващи за бъдещето на шампионата.

Северноирландецът, който има четири победи във Формула 1 и завърши втори в генералното класиране през 1999 година с Ферари, смята, че спортът ще продължи да се развива независимо от решенията на отделни пилоти.