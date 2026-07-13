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Бивш шеф във ФИФА: Инфантино е воден от власт и пари

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Спорт
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Той смята, че само Бог е над него, заяви Марк Пийт.

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Бившият председател на независимия Комитет по управление на ФИФА – швейцарецът Марк Пийт призова асоциациите-членки, особено тези в Европа, да се изправят срещу президента на световната футболна централа Джани Инфантино.

В интервю за германския вестник „Тагесшпигел“ от днес, швейцарският експерт по наказателно право Пийт очерта начини за отстраняване на Инфантино, който е обект на все повече критики, особено в Европа.

ФИФА е институционална асоциация. Всяка страна-членка може да гласува, да отстрани някого от длъжност или дори да заведе дело срещу някого. Всеки член на ФИФА има тази възможност“, каза Пийт. Но 73-годишният швейцарец, който е виден експерт по борба с корупцията и професор по наказателно право в Университета в Базел, не вижда такива опити, които според него са нужни.

Например Комисията по етика съществува само „формално“ и че „няма независимост във ФИФА – и съответно няма надзор“, каза още юристът, който е викан и за консултант на правителства, които искат истински да се борят с корупцията.

По същество той е усъвършенствал системата на Йозеф Блатер. Дори повече от Блатер, Инфантино е воден от власт и пари“. И допълва, че никой в момента не оспорва лидерството на Инфантино, защото е смятан за недосегаем.

„Той смята, че само Бог е над него. И в неговата организация това е по същество вярно“, каза Пийт, който ръководеше независимия комитет по управление между 2011 и 2013 година, чиято цел беше да демократизира ФИФА. Тогава швейцарецът се сблъска с Блатер, който беше начело на световния футбол до 2015-а година.

Според професора, европейският ръководен орган УЕФА заема ключова позиция във всяка съпротива срещу Инфантино, който по време на настоящото Световно първенство в Северна Америка се сблъска с доста критики, в това число и за сериозно влияние върху някои решения от президента на САЩ Доналд Тръмп. А самият Тръмп не се кри особено и си призна, че се е обадил на президента на световната централа заради показания червен картон на нападателя на домакините Фоларин Балогун.

УЕФА може да каже: Ще го направим сами, ще напуснем ФИФА и ще организираме огромно европейско първенство“, каза Пийт.

Разбира се, много държави ще липсват, но това Световно първенство показва, че Европа е най-могъщият континент във футбола. Без Европа по същество нищо не работи. Асоциациите трябва да използват тази сила“.

„УЕФА би могла също така агресивно да се противопостави на ФИФА по отношение на някои правни рестрикции. Но очевидно, в момента в европейския футбол няма желание да се обединят и да предприемат действия срещу Инфантино“, завърши със съжаление юристът, който е начело на инициативи за борба с корупцията и прането на пари във всичките им форми чрез регулации, мониторинг на държавите, спазване на правилата, застъпничество и арбитраж.

#Марк Пийт #Мондила 2026 #Световна футболна централа (ФИФА) #Джани Инфантино

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