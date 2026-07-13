Бивш шеф във ФИФА: Инфантино е воден от власт и пари

Бившият председател на независимия Комитет по управление на ФИФА – швейцарецът Марк Пийт призова асоциациите-членки, особено тези в Европа, да се изправят срещу президента на световната футболна централа Джани Инфантино.

В интервю за германския вестник „Тагесшпигел“ от днес, швейцарският експерт по наказателно право Пийт очерта начини за отстраняване на Инфантино, който е обект на все повече критики, особено в Европа.

„ФИФА е институционална асоциация. Всяка страна-членка може да гласува, да отстрани някого от длъжност или дори да заведе дело срещу някого. Всеки член на ФИФА има тази възможност“, каза Пийт. Но 73-годишният швейцарец, който е виден експерт по борба с корупцията и професор по наказателно право в Университета в Базел, не вижда такива опити, които според него са нужни.

Например Комисията по етика съществува само „формално“ и че „няма независимост във ФИФА – и съответно няма надзор“, каза още юристът, който е викан и за консултант на правителства, които искат истински да се борят с корупцията.

„По същество той е усъвършенствал системата на Йозеф Блатер. Дори повече от Блатер, Инфантино е воден от власт и пари“. И допълва, че никой в момента не оспорва лидерството на Инфантино, защото е смятан за недосегаем.

„Той смята, че само Бог е над него. И в неговата организация това е по същество вярно“, каза Пийт, който ръководеше независимия комитет по управление между 2011 и 2013 година, чиято цел беше да демократизира ФИФА. Тогава швейцарецът се сблъска с Блатер, който беше начело на световния футбол до 2015-а година.

Според професора, европейският ръководен орган УЕФА заема ключова позиция във всяка съпротива срещу Инфантино, който по време на настоящото Световно първенство в Северна Америка се сблъска с доста критики, в това число и за сериозно влияние върху някои решения от президента на САЩ Доналд Тръмп. А самият Тръмп не се кри особено и си призна, че се е обадил на президента на световната централа заради показания червен картон на нападателя на домакините Фоларин Балогун.

„УЕФА може да каже: Ще го направим сами, ще напуснем ФИФА и ще организираме огромно европейско първенство“, каза Пийт.

„Разбира се, много държави ще липсват, но това Световно първенство показва, че Европа е най-могъщият континент във футбола. Без Европа по същество нищо не работи. Асоциациите трябва да използват тази сила“.