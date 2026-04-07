БДЖ осигурява над 13 000 допълнителни места за Великден

"БДЖ – Пътнически превози" обяви допълнителни мерки заради очаквания засилен трафик около великденските празници. В периода 8 - 14 април ще бъдат осигурени над 13 400 допълнителни седящи места по основните направления в страната.

От дружеството призовават пътниците да купуват билетите си предварително, тъй като при запълване на капацитета продажбите ще бъдат спирани. При двупосочен билет се предвиждат отстъпки между 10% и 20%.

Билети могат да се закупят както на касите, така и онлайн през сайта на БДЖ. За по-голям комфорт при бързите влакове се препоръчва запазване на място.

От превозвача напомнят пътниците да пристигат по-рано за качване и да спазват изискванията за багаж. Допълнителна информация за разписанията е достъпна на гарите, по телефона и онлайн.