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Икономическа полиция проверява ВиК - Кърджали заради несъбрани над 40 000 евро от длъжници

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ВиК - Кърджали, проверка, икономическа полиция
Снимка: БТА
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Екип на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали започна проверка във ВиК -Кърджали за несъбрани парични вземания от дружества-длъжници, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

От наличните до момента данни и документация е установено, че от бездействие на длъжностно лице е нанесена щета на водоснабдителното дружество в размер на над 40 000 евро. В хода на проверката са снети обяснения от управителя на дружеството, чието придвижване е било ограничено. Полицейски служители продължават да извършват проверки на строителни и други фирми с неплатени задължения за около 3 години назад. Установени са и дългове, които са погасени по давност.

Работата по случая за неположени достатъчно грижи от длъжностно лице при управлението на имущество и произтекли значителни щети от това, съобщават още от пресцентъра. И допълват, че след приключване на проверката материалите ще бъдат внесени в прокуратурата по компетентност.

#несъбрани вземания #ВиК - Кърджали #икономическа полиция #проверка #новини в Метрото

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