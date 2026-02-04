Благоевград отбеляза 154 години от рождението на революционера Гоце Делчев. Церемонията се състоя на пл. "Македония" пред паметника на големия водач и идеолог на Българските македоно-одрински революционни комитети.

В знак на признателност и преклонение към делото на Гоце Делчев цветя положиха кметът на Благоевград Методи Байкушев, областният управител Георги Динев, председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова, военнослужещи, представители на образователни и културни институции, на политически партии, общественици и граждани.

Гоце Делчев е роден в гр. Кукуш през 1872 г. Благодарение на неговите усилия ВМОРО се сдобива със своята четническа армия, привлича в редиците си способни войводи и разгръща активна дейност в Одринска Тракия.

Загива в сражение през 1903 г. край село Баница.

Благоевград е неразривно свързан със съдбата на Гоце Делчев. В двора на църквата "Въведение Богородично" e издигнат и мемориал на Делчевия род, където почиват костите на негови сродници.