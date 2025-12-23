Благотворителната инициатива "Българската Коледа" тази година подкрепя хронично и тежко болните деца

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева ще присъстват на благотворителния спектакъл "Българската Коледа". Концертът е на 25 декември от 20.00 часа в Народния театър "Иван Вазов". Инициативата се провежда за 23-та поредна година и е под патронажа на държавния глава. Тази година благотворителната инициатива е в подкрепа на хронично и тежко болните деца.

Водещи на тазгодишния благотворителен спектакъл ще са актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова.

Благотворителният концерт може да гледате пряко от 20.00 ч. по БНТ 1.

Зрителите на празничния концерт могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на благотворителен SMS на номер 1117.

На 1 декември президентът Румен Радев обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" на тържествена церемония в УМБАЛ "Александровска" в София.