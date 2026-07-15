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Блъснаха 4-годишно момиченце на пешеходна пътека край Созопол, шофьорът избяга

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Четиригодишно момиченце пострада, след като беше блъснато на пешеходна пътека по вътрешния път между ваканционно селище „Дюни“ и Созопол.

Инцидентът е станал в понеделник около 11:45 часа.

По първоначални данни 47-годишна жена от София, управлявала лек автомобил, като отнела предимството на детето, което вече е било стъпило на пешеходната пътека. Момиченцето е получило повърхностни наранявания. След преглед в УМБАЛ – Бургас е освободено за домашно лечение.

След катастрофата шофьорката не е останала на мястото до пристигането на полицейските екипи. По случая е образувана проверка, а работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.

#шофьор избягал #блъснато 4-годишно дете #Созопол #дюни

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