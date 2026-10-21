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Близки организират протест в подкрепа на задържания кмет на Сунгурларе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Близки и привърженици на кмета на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов се събират днес на протест в Бургас. Те смятат, че задържането му е неправомерно.

Гавазов беше арестуван вчера след акция на ГДБОП и ДАНС в сградата на общинската администрация, заради съмнения за нарушения при обществени поръчки.

Разследващите извършиха претърсвания и иззеха документация. След близо 4-часов разпит в полицейското управление в Сунгурларе кметът беше отведен в Областната дирекция на МВР в Бургас. Все още не е ясно дали ще му бъдат повдигнати обвинения.

#протест в защита на кмета на Сунгурларе #близки #акция #задържане

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