БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Близо 300 души се събраха на протест пред сградата на ММС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Протестър е насочен срещу Българската конфедерация по кикбокс и муай тай.

Близо 300 души се събраха на протест пред сградата на ММС
Снимка: БТА
Слушай новината

Близо 300 деца, родители и треньори се събраха пред сградата на Министерството на младежта и спорта (ММС) в столицата в знак на протест срещу Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) и търсене на отговор защо не са допуснати до участие на Европейската купа по кикбокс, която ще се проведе в края на седмицата в Атина (Гърция).

128 състезателите по кикбокс на двата най-успешни клуба в България Стартийм и Масару не бяха картотекирани от БККМТ и съответно не могат да участват на Европейската купа от 23 до 25 януари. Президент на централа е Галин Димов.

"Президентът на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай, заедно с Управителния съвет, негови лични приятели, последните пет месеца първо спряха действаща Европейска купа по кикбокс, след което спряха провеждането на световно първенство в България, а сега в последния момент посегнаха и на децата. Реално, това за мен е престъпление! Те посягат на децата, децата не могат да се развиват спортно и това са децата на България. За мен е убиване на българския спорт", каза председателят на СК Стартийм Деница Миленкова.

Спортистите и някой от техните родители се освободиха от училище и работа, платиха си пътните и хотела за надпреварата в Атина, но от БККМТ отказват да ги картотекират и не дават обяснение за това.

"Не може един президент с неговата си позиция да упражнява такъв натиск и репресия върху спортните клубове и върху всички наши трениращи. През два дни входира сигнали с невярно съдържание до всички институции - Министерството на спорта, Министерството на образованието, СДВР и т.н. и реално се опитва да закрие нашите зали с мотиви, които са абсолютно несъстоятелни, че ние провеждаме нерегламентирана дейност. Искам да благодаря на всички училища в София, на всички директорки, които благодарение на тях успяваме да развиваме спорт и децата да спортуват, но натискът е голям. Апелирам към всички спортни клубове незабавно да поискат оставката на Галин Димов, на ръководството и на Управителния съвет", добави тя.

Миленкова поясни, че клубовете винаги са получавали съдействие от страна на ММС.

"Това е протест срещу Галин Димов и федерацията по кикбокс, а не срещу Министерството, защото министър Пешев и зам. министър Петър Младенов до момента винаги са били отворени по нашите въпроси и казуси, но въпреки всичко федерацията си прави каквото реши. ", каза още Миленкова и добави, че се работи в посока на свикване на Общо събрание.

#министерство на младежта и спорта

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Силна геомагнитна буря удари Земята
1
Силна геомагнитна буря удари Земята
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
2
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
3
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
4
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
6
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Други спортове

Малена Замфирова и Кристиан Георгиев спечелиха паралелните гигантски слаломи от Европейската купа по сноуборд в Банско
Малена Замфирова и Кристиан Георгиев спечелиха паралелните гигантски слаломи от Европейската купа по сноуборд в Банско
Министерският съвет отпусна над 1,8 млн. евро за ремонт и реконструкция на пистата на Националния стадион Министерският съвет отпусна над 1,8 млн. евро за ремонт и реконструкция на пистата на Националния стадион
Чете се за: 03:15 мин.
ФИДЕ предупреди, че България може да остане без отбори на Шахматната олимпиада ФИДЕ предупреди, че България може да остане без отбори на Шахматната олимпиада
Чете се за: 02:22 мин.
Спортни новини 21.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.01.2026 г., 12:25 ч.
Магомед Рамазанов: Много ми липсва борбата, вече тренирам на тепиха Магомед Рамазанов: Много ми липсва борбата, вече тренирам на тепиха
Чете се за: 01:55 мин.
Еди Пенев прекратява състезателната си кариера Еди Пенев прекратява състезателната си кариера
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде представител на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Как Европа ще отговори на американските заплахи – на фокус в...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Денят на Тръмп в Давос
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ