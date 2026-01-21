Близо 300 души се събраха на протест пред сградата на ММС

Близо 300 деца, родители и треньори се събраха пред сградата на Министерството на младежта и спорта (ММС) в столицата в знак на протест срещу Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) и търсене на отговор защо не са допуснати до участие на Европейската купа по кикбокс, която ще се проведе в края на седмицата в Атина (Гърция).

128 състезателите по кикбокс на двата най-успешни клуба в България Стартийм и Масару не бяха картотекирани от БККМТ и съответно не могат да участват на Европейската купа от 23 до 25 януари. Президент на централа е Галин Димов.

"Президентът на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай, заедно с Управителния съвет, негови лични приятели, последните пет месеца първо спряха действаща Европейска купа по кикбокс, след което спряха провеждането на световно първенство в България, а сега в последния момент посегнаха и на децата. Реално, това за мен е престъпление! Те посягат на децата, децата не могат да се развиват спортно и това са децата на България. За мен е убиване на българския спорт", каза председателят на СК Стартийм Деница Миленкова.

Спортистите и някой от техните родители се освободиха от училище и работа, платиха си пътните и хотела за надпреварата в Атина, но от БККМТ отказват да ги картотекират и не дават обяснение за това.

"Не може един президент с неговата си позиция да упражнява такъв натиск и репресия върху спортните клубове и върху всички наши трениращи. През два дни входира сигнали с невярно съдържание до всички институции - Министерството на спорта, Министерството на образованието, СДВР и т.н. и реално се опитва да закрие нашите зали с мотиви, които са абсолютно несъстоятелни, че ние провеждаме нерегламентирана дейност. Искам да благодаря на всички училища в София, на всички директорки, които благодарение на тях успяваме да развиваме спорт и децата да спортуват, но натискът е голям. Апелирам към всички спортни клубове незабавно да поискат оставката на Галин Димов, на ръководството и на Управителния съвет", добави тя.

Миленкова поясни, че клубовете винаги са получавали съдействие от страна на ММС.