Близо три милиона „змиорки“ на едно място: Учени описаха гигантско събиране край Тасмания

Галерия: Cape cods - iNaturalist/ jgrimshaw

Ако смел водолаз се потопи през лятото до подводната планина Patience Seamount, пред очите му би се разкрила сцена като от филм на ужасите: той бързо би се оказал заобиколен от стотици хиляди тъмни рибени тела – слузести, стройни и дълги колкото зрял мъж. С гигантски изпъкнали очи, остри като игли зъби и тела, напомнящи на змиорки, тези дълбоководни риби от семейство Halosauridae се въртят около подводната планина в масивни пасажи с дължина до три километра.

Рибите се събират тук по все още неизяснени причини, а пасажите им са гигантски през целия период, в който учените ги изследват. Досега обаче не се знаеше точният им брой. Новозеландски и австралийски изследователи вече са го изчислили – пасажът се състои от до 2,8 милиона екземпляра с обща маса до 3550 тона, което съответства на теглото на около сто трамвайни вагона.

Как се брои необятното

Преброяването на рибите отнема три години на биолозите, като изследването се провежда в периода от 2023 до 2025 г. Експертите не броят рибите една по една, а използват статистически методи. Първоначално те правят записи на района с дълбоководни камери, теглени от кораби, и улавят няколко екземпляра за детайлно измерване и претегляне.

През следващия етап учените използват сонар, за да проследят плътността на пасажа около планината. В този момент обаче се сблъскват с проблем: освен този вид риби, в района плуват и други дълбоководни обитатели – конкретно австралийски червеноперки (Hoplostethus atlanticus). Тъй като нито сонарът, нито останалото оборудване могат да разграничат двата вида, изследователите разчитат в много по-голяма степен на видеозаписите, за да изчислят какъв процент от пасажа представлява всеки един от видовете.

Причината за събирането

Освен преброяването, учените установяват и вероятната причина за струпването на рибите в толкова големи количества. Изследването на уловените женски екземпляри разкрива, че повечето от тях имат хайвер в напреднал стадий на развитие, което показва готовност за хвърляне на хайвера. Същевременно стомасите на всички уловени риби са били празни – факт, който подкрепя хипотезата, че събирането е свързано с размножаване, а не с хранене.

Загадка остава защо рибите се струпват в гъсти пасажи само в една част на планината, вместо да бъдат разпределени по-равномерно. Възможно е точно това място да предлага идеални условия за хвърляне на хайвера, но учените все още не могат да идентифицират какви са те.

Все още няма отговор и на въпроса защо рибите избират именно Patience Seamount. В района има над сто подобни подводни планини, но това е единственото място, където се наблюдава такава концентрация. Експертите се надяват с бъдещи изследвания да разкрият тези тайни и да разберат уникалното екологично значение на този подводен обект.

Статия, написана от Tomáš Karlík (CT), първоначално публикувана на 2 ноември 2026 г.