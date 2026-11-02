Близо три милиона „змиорки“ на едно място: Учени описаха гигантско събиране край Тасмания

Морските биолози документираха пасаж от близо три милиона риби, който редовно се появява около подводна планина край бреговете на Тасмания, южно от Австралия. Учените са успели да изчислят броя на екземплярите в пасажа благодарение на комбинация от няколко изследователски метода
Галерия: Cape cods - iNaturalist/ jgrimshaw
Ако смел водолаз се потопи през лятото до подводната планина Patience Seamount, пред очите му би се разкрила сцена като от филм на ужасите: той бързо би се оказал заобиколен от стотици хиляди тъмни рибени тела – слузести, стройни и дълги колкото зрял мъж. С гигантски изпъкнали очи, остри като игли зъби и тела, напомнящи на змиорки, тези дълбоководни риби от семейство Halosauridae се въртят около подводната планина в масивни пасажи с дължина до три километра.
Рибите се събират тук по все още неизяснени причини, а пасажите им са гигантски през целия период, в който учените ги изследват. Досега обаче не се знаеше точният им брой. Новозеландски и австралийски изследователи вече са го изчислили – пасажът се състои от до 2,8 милиона екземпляра с обща маса до 3550 тона, което съответства на теглото на около сто трамвайни вагона.
Как се брои необятното
Преброяването на рибите отнема три години на биолозите, като изследването се провежда в периода от 2023 до 2025 г. Експертите не броят рибите една по една, а използват статистически методи. Първоначално те правят записи на района с дълбоководни камери, теглени от кораби, и улавят няколко екземпляра за детайлно измерване и претегляне.
През следващия етап учените използват сонар, за да проследят плътността на пасажа около планината. В този момент обаче се сблъскват с проблем: освен този вид риби, в района плуват и други дълбоководни обитатели – конкретно австралийски червеноперки (Hoplostethus atlanticus). Тъй като нито сонарът, нито останалото оборудване могат да разграничат двата вида, изследователите разчитат в много по-голяма степен на видеозаписите, за да изчислят какъв процент от пасажа представлява всеки един от видовете.
Причината за събирането
Освен преброяването, учените установяват и вероятната причина за струпването на рибите в толкова големи количества. Изследването на уловените женски екземпляри разкрива, че повечето от тях имат хайвер в напреднал стадий на развитие, което показва готовност за хвърляне на хайвера. Същевременно стомасите на всички уловени риби са били празни – факт, който подкрепя хипотезата, че събирането е свързано с размножаване, а не с хранене.
Загадка остава защо рибите се струпват в гъсти пасажи само в една част на планината, вместо да бъдат разпределени по-равномерно. Възможно е точно това място да предлага идеални условия за хвърляне на хайвера, но учените все още не могат да идентифицират какви са те.
Все още няма отговор и на въпроса защо рибите избират именно Patience Seamount. В района има над сто подобни подводни планини, но това е единственото място, където се наблюдава такава концентрация. Експертите се надяват с бъдещи изследвания да разкрият тези тайни и да разберат уникалното екологично значение на този подводен обект.
Статия, написана от Tomáš Karlík (CT), първоначално публикувана на 2 ноември 2026 г.