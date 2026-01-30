БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония е вдигната, трафикът постепенно се възстановява

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Десетки камиони бяха принудени да изчакват на територията на област Кюстендил

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Пети ден превозвачи от Сърбия и Република Северна Македония блокираха граничните пунктове с България, спирайки тежкотоварния трафик. В резултат на протеста десетки камиони бяха принудени да изчакват на територията на област Кюстендил, като около 50 тежкотоварни автомобила бяха паркирани на специално обособени паркинги.

"От снощи ситуацията се промени. Около 21:00 часа блокадата със Северна Македония и Република Сърбия беше вдигната", съобщи областният управител на Кюстендил Георги Джоглев.

Протестните действия са част от по-широко недоволство на превозвачи от Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина срещу ново правило на Европейския съюз. То ограничава престоя на шофьори от трети страни до 90 дни в рамките на 180-дневен период. Според бранша това ще доведе до сериозни икономически затруднения, фалити и загуба на работни места.

"Започна поетапно изнасяне на тежкотоварните автомобили, като те бяха насочвани от кризисния щаб към определени места за изчакване", уточни Джоглев.

По думите му, към момента около 70% от камионите вече са преминали в посока Република Северна Македония, а около 30% остават на паркингите.

"Част от водачите от Северна Македония паркираха автомобилите си и се прибраха временно по родните си места с личен транспорт", допълни областният управител.

По време на блокадата не е допуснато спиране и паркиране на тежкотоварни автомобили по пътните платна, за да не се създават рискове за движението. Бяха осигурени места за престой в близост до заведения, откъдето шофьорите са могли да се снабдят с храна и вода.

"Осигурихме зони за изчакване на територията на общините Кюстендил, Бобов дол и Дупница. Не допуснахме паркиране на камиони по пътните платна, с оглед безопасността на движението", подчерта Джоглев.

По-голямата част от изчакващите камиони са били от Турция и Република Северна Македония, като български превозвачи не са засегнати от блокадата.

"Явно българските превозвачи бяха добре информирани и не се стигна до тяхно струпване в областта", каза още той.

От областната администрация уверяват, че при евентуално удължаване на протеста е имало готовност да бъдат осигурени допълнителни условия за шофьорите.

"Имахме готовност да осигурим подвижни тоалетни и вода. Всеки ден провеждахме работни срещи с полицията, "Гранична полиция", пътните служби и толуправлението", заяви Джоглев.

Очаква се в следващите часове трафикът към граничните пунктове да бъде по-интензивен, тъй като останалите тежкотоварни автомобили постепенно ще се отправят към границата.

Вижте прякото включване на Антония Сукалинска

#блокада по границите #блокада по границата #Северна Македоноя #Сърбия

Последвайте ни

