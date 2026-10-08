БНТ 3 ще излъчи 13 старта от Световната купа по прескачане на препятствия, първият е на 11 октомври в Осло

Тази неделя БНТ 3 започва своите преки предавания на състезанията от календара на Западно- европейската лига – най престижната лига по прескачане на препятствия в конния спорт.

Сезонът в зала започва с първото състезание в календара в Осло. Начало на кампанията, която ще събере състезателите от цяла Европа в преследване на ценни точки за класиране за финала на Световната купа, дава норвежката столица.

Откриващото състезание от сезона привлече някои от водещите световни ездачи. В Осло в действие влизат световният шампион от август Стив Герда, вторият от световното първенство Тибо Шпиц от Белгия, други двама бивши носители на трофей за Световната купа, като трикратният победител Маркъс Енинг, който спечели с тима на Германия преди седмица в Барселона, Мартин Фукс и Хенрик фон Екерман.

Разбира се ще има и солидно присъствие от Скандинавия водени от трима представители на семейство Гъликсен.

Общо 45 състезатели от 14 страни ще видим в Осло.

Календарът този сезон включва общо 13 състезания, които ще се проведат в 10 държави. За крайното класиране ще се зачитат само седемте най-добри резултата на всеки състезател през сезона.

БНТ ще ви покаже всички тях в преки предавания до март, както и разбира се финалите в Гьотеборг.

Прякото предаване от Осло тази неделя започва в 16:30 часа - на живо по БНТ 3!