Европа отново ще гледа към България, а Самоков ще посрещне европейското първенство по естетическа групова гимнастика.

Страната ни е с надежда за отличия при девойките и при жените.

Емоция, грация, синхрон, прецизност и всичко това в битката за континенталната корона, в която влизат 49 отбора от 25 държави.

Гледайте финалите на европейското първенство по естетическа групова гимнастика на живо по БНТ 3 на 18 октомври, неделя от 12:00 часа!