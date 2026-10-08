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Министър Керязов към българските боксьори: Най-важното е, че давате добрия пример на подрастващото поколение

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Спорт
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Българските боксьори спечелиха два медала на европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се проведе в София през септември 2026 г

Министър Керязов към българските боксьори: Най-важното е, че давате добрия пример на подрастващото поколение
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Медалите са важни, но най-важното е, че давате добрия пример на подрастващото поколение. Вие сте пример за труд, дисциплина, постоянство и отдаденост. Ние се гордеем с вашите успехи и вярваме, че те ще вдъхновят още много деца и млади хора да изберат спорта. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на награждаването на националите по бокс.

Българските боксьори спечелиха два медала на европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се проведе в София през септември 2026 г. Радослав Росенов стана европейски шампион в категория до 60 кг, а Рами Киуан завоюва бронзов медал в категория до 75 кг.

„Домакинството на шампионата се превърна в поредното доказателство, че България има възможност да организира състезания от най-висок международен ранг. Благодаря на Красимир Инински за организацията, на треньорите и на всички хора, които работиха за провеждането на шампионата“, добави министър Керязов.

Президентът на Българската федерация по бокс изрази благодарност за подкрепата от страна на Министерството на младежта и спорта.

„Винаги съм казвал, че когато сме обединени, сме по-силни и успехите са плод именно на тази работа и на това единство“, заяви Инински.

Министърът награди с почетни плакети и треньорите Жоел Арате, старши треньор, Петър Лесов, помощник-треньор, и Валентин Поптолев, помощник-треньор.

Страната ни завърши на пето място на европейското първенство: Хавиер Ибаниес - 5-о място, до 55 кг; Уилиам Чолов - 5-о място, до 80 кг; Роселин Бачевски - 5-о място, до 90 кг; Станимира Петрова - 5-о място, до 57 кг; Алейна Мехмед - 5-о място, до 80 кг.

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#eвропейско първенство по бокс за мъже и жени в София 2026 г. #министър Енчо Керязов #Рами Киуан #Красимир Инински #Радослав Росенов

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