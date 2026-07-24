БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сняг заваля на връх Мусала
Чете се за: 00:22 мин.
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи...
Чете се за: 00:42 мин.
Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Чете се за: 02:42 мин.
Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж...
Чете се за: 01:45 мин.
1693 свободни места останаха в столицата след второто...
Чете се за: 00:55 мин.
Военният министър: Американските самолети няма да...
Чете се за: 01:22 мин.
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по...
Чете се за: 04:00 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНТ получи почетен плакет за отразяването на Световното първенство за атлети със синдром на Даун

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Обществената телевизия беше партньор на първото българско домакинство на световния форум.

бнт получи почетен плакет отразяването световното първенство атлети синдром даун
Снимка: Десислава Кулелиева
Слушай новината

Президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков и член на Управителния съвет на Международната атлетическа асоциация за атлети със синдром на Даун (IAADS) връчи на генералния директор на БНТ почетен плакет за подкрепата и партньорството, което БНТ оказа при отразяването на Световното първенство за атлети със синдром на Даун през юни 2026 година. Заедно с плакета БНТ получи и плюшен талисман на “слънчевите деца”, както наричат хората със Синдром на Даун.

“Много работа и любов бележат този 10 -годишен път, който извървяхме, за да стигнем до това световно първенство. И най-важното не са спортните победи, а средата и общността, която създаваме за слънчевите деца. Този плакет е знак на благодарност. Той отиде във всяка от държавите участнички, защото сме признателни на всички партньори, които са до нас и добавят стойност на нашата кауза”, каза Слав Петков.

Милена Милотинова подчерта, че каузата на Федерацията по адаптирана физическа активност създава смисъл и стойност за децата със Синдром на Даун.

“Да ви подкрепим е част от обществената мисия на БНТ, но и чест, защото и ние също като вас влагаме сърце и душа във всичко, което правим”, заяви тя.

В срещата участваха Елена Яръмова, член на Управителния съвет на БНТ, която подкрепя дейността на фондацията от самото й създаване, и Радостин Любомиров от дирекция „Спорт“ на БНТ.

България завърши Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София с впечатляващите 27 медала в рамките на три състезателни дни през юни 2026 г. Шампионатът се проведе под патронажа на президента Илияна Йотова и събра близо 400 спортисти от 27 държави.

Страната ни беше представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса.

Снимки: Десислава Кулелиева

#Световното първенство за атлети със синдром на Даун

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
2
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души загинаха (СНИМКИ)
3
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души...
1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране
4
1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране
Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал вентилаторната турбина в тунел "Витиня"
5
Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал...
Жълт код за интензивни валежи, след това ни очаква слънчев и по-топъл уикенд
6
Жълт код за интензивни валежи, след това ни очаква слънчев и...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
4
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
5
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
6
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена

Още от: Други спортове

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Никола Цолов спечели седмо място в квалификацията за Гран при на Унгария Никола Цолов спечели седмо място в квалификацията за Гран при на Унгария
Чете се за: 02:35 мин.
Шарл Льоклер направи най-добра обиколка в първата тренировка на Гран при на Унгария Шарл Льоклер направи най-добра обиколка в първата тренировка на Гран при на Унгария
Чете се за: 01:42 мин.
Никола Цолов даде четвърто време в свободната тренировка на Гран при на Унгария Никола Цолов даде четвърто време в свободната тренировка на Гран при на Унгария
Чете се за: 01:42 мин.
300 участници се готвят за второто издание на скоростното изкачване "Тодорка вертикал" 300 участници се готвят за второто издание на скоростното изкачване "Тодорка вертикал"
Чете се за: 02:22 мин.
Спортни новини 24.07.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 24.07.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
След среща с министъра на отбраната: Кметовете в Ямболско обявиха, че опасенията им заради американските самолети са намалели След среща с министъра на отбраната: Кметовете в Ямболско обявиха, че опасенията им заради американските самолети са намалели
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Разследват причините за смъртоносната катастрофа на пътя Русе - Бяла Разследват причините за смъртоносната катастрофа на пътя Русе - Бяла
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Венко Сабрутев: Управляващите замразяват минималната заплата и отнемат права на работещите Венко Сабрутев: Управляващите замразяват минималната заплата и отнемат права на работещите
Чете се за: 06:22 мин.
У нас
Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Сняг заваля на връх Мусала
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Отново дрон в небето на Румъния: Изтребител F-16 е свалил...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ