БНТ получи почетен плакет за отразяването на Световното първенство за атлети със синдром на Даун

Президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков и член на Управителния съвет на Международната атлетическа асоциация за атлети със синдром на Даун (IAADS) връчи на генералния директор на БНТ почетен плакет за подкрепата и партньорството, което БНТ оказа при отразяването на Световното първенство за атлети със синдром на Даун през юни 2026 година. Заедно с плакета БНТ получи и плюшен талисман на “слънчевите деца”, както наричат хората със Синдром на Даун.

“Много работа и любов бележат този 10 -годишен път, който извървяхме, за да стигнем до това световно първенство. И най-важното не са спортните победи, а средата и общността, която създаваме за слънчевите деца. Този плакет е знак на благодарност. Той отиде във всяка от държавите участнички, защото сме признателни на всички партньори, които са до нас и добавят стойност на нашата кауза”, каза Слав Петков.

Милена Милотинова подчерта, че каузата на Федерацията по адаптирана физическа активност създава смисъл и стойност за децата със Синдром на Даун.

“Да ви подкрепим е част от обществената мисия на БНТ, но и чест, защото и ние също като вас влагаме сърце и душа във всичко, което правим”, заяви тя.

В срещата участваха Елена Яръмова, член на Управителния съвет на БНТ, която подкрепя дейността на фондацията от самото й създаване, и Радостин Любомиров от дирекция „Спорт“ на БНТ.

България завърши Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София с впечатляващите 27 медала в рамките на три състезателни дни през юни 2026 г. Шампионатът се проведе под патронажа на президента Илияна Йотова и събра близо 400 спортисти от 27 държави.

Страната ни беше представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса.

Снимки: Десислава Кулелиева