БНТ с празнична програма за Великден

В дните на най-светлия християнски празник, Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители тематична програма с избрани български и чуждестранни игрални филми, концерти, документалистика и детски продукции.

В следобедните часове на празничните дни БНТ 1 ще излъчи документалната поредица „Достойно есть“ с трите филма – „За раждането“, „За силата“, „За вярата“, както и тетралогията „Близо до Иисус“, посветена на Иуда, Тома, Йосиф, Мария Магдалена.

На 10 април, Разпети петък, от 11:00 ч. започва филм от портретната документална поредица „БНТ представя“, посветен на Патриарх Евтимий. В 13:00 ч. е детският игрален филм „Принцът и просякът“. От 17:20 ч. гледайте документалния филм „Заедно“, който разказва за благотворителността и вярата в Софийския храм „Покров Богородичен“ и приноса на отец Николай Ганев. В петъчната вечер от 20:30 ч. е телевизионната премиера на православната драма „Не затваряй очи“.

На 11 април, Велика събота, в 13:15 ч. по БНТ 1 започва прякото предаване от Йерусалим за Снисхождане на Благодатния огън в църквата при Божи гроб. От 20:30 ч. е игралният филм „Последно лято“, посветен на 100-годишнината от рождението на режисьора Христо Христов. От 23:30 ч. Българската национална телевизия ще излъчи пряко от патриаршеския катедрален храм „Св. Александър Невски“ празничното Пасхално богослужение.

На Великден, 12 април, от 10:55 ч. Българската национална телевизия ще излъчи пряко от храм „Св. Неделя“ празничното богослужение за Второ Възкресение. След обедната емисия „По света и у нас“ по БНТ 1 гледайте специално издание на предаването „Иде нашенската музика“. В празничната вечер от 20:30 ч. не пропускайте българския игрален филм „Двойникът“, с който БНТ отбелязва 80 години от рождението на режисьора Николай Волев. Концертът на Йорданка Христова – „Завинаги“ в 22:10 ч. допълва програмата на Великден.

На 13 април, понеделник, от 12:30 ч. БНТ 1 ще излъчи концерт-спектъла „Обич и песен“ с участието на любими български изпълнители, сред които Йорданка Христова, Мая Нешкова, Силвия Кацарова, Теди Кацарова, Тони Димитрова, Братя Аргирови и др. Програмата в понеделник включва още документалните филми „С лира и тръба“, посветен на Георги Раковски, (от 14:00 ч.) и „Хоро между два бряга“ (от 16:35 ч.). В 17:10 ч. започва филмът „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ на режисьора Стефан Командарев. В празничната вечер гледайте също игралния филм „Да обичаш на инат“ с режисьор Николай Волев – от 20:30 ч. и концерта „30 години Б.Т.Р.“ от 22:00 ч.