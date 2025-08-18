БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро

Красотата на движението, силата на духа, светът на грацията и съвършенството е тук.

Световното първенство по художествена гимнастика ще събере елита си в Рио де Жанейро, а карнавалният град ще се превърне в арена на елегантността.

Състезателки от рекордните 76 държави ще си оспорват отличията.

България влиза в битката с най-силните си оръжия. Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалното, както и ансамбъл жени.

Следете всяко движение, всяко съчетание и всяка победа от 22 до 24 август по БНТ 1 и БНТ 3!

Програма на преките предавания:

22.08., петък: 20:30 ч. индивидуален многобой БНТ 3, 23:00 ч. индивидуален многобой БНТ 1 и БНТ 3

23.08., събота: 20:30 ч. многобой, ансамбли БНТ 3, 23:00 ч. многобой, ансамбли БНТ 1 и БНТ 3

24.08., неделя: 17:00 ч. финали на уреди БНТ 3